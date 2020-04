Hướng dẫn cách làm bài văn tả cảnh lớp 5 nhanh và chính xác nhất

Văn tả cảnh là dạng văn thường gặp đối với học sinh lớp 5. Nhiều em học sinh cho đến nay, vẫn lúng túng với cách viết dạng văn này làm sao cho hấp dẫn. Nhằm giúp các ẹm khắc phục được tình trạng đó, tạp chí SKCĐ xin gợi ý Cách làm một bài văn tả cảnh lớp 5 nhanh và chính xác nhất.

Mẹo làm bài văn tả cảnh hay, chính xác

Trước khi làm bất kỳ một bài văn tả cảnh nào, các em cần lưu ý 4 điều sau:





Quan sát chi tiết sự vật

Để có thể miêu tả sự vật nào đó, ta phải có hiểu biết về nó. Việc quan sất các sự vật, quang cảnh sống hàng ngày giúp học sinh vừa am hiều về sự vật xung quanh, vừa gắn bó với môi trường sống, biến những thông tin từ thực tế thành kho kiến thức để viết bài.

Văn tả cảnh cần vận dụng tất cả cảm xúc, giác quan, từ ngữ sính động

Sử dụng các giác quan: nhìn, nghe, nếm, ngửi, cảm nhận

Cảm nhận tinh tế các sự vật giúp học sinh miêu tả có chiều sâu và ấn tượng hơn. Việc sử dụng các giác quan khi miêu tả giúp bài văn trở nên sinh động, hiện thực hiện ra trước mắt.





Sử dụng nhiều loại từ như động từ, tính từ,…

Trạng thái tĩnh lặng, ít chuyển động của cảnh vật dễ khiến bài văn nhàm chán và không hấp dẫn. Vì vậy, học sinh nên tăng cường sử dụng các động từ, tính từ, những từ ngữ có tính gợi hình,…



Ví dụ: Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương tinh khiết do mây cử xuống đánh thức mầm hoa, nụ khẽ lay mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, xòe những cánh hoa bung tỏa một mùi hương ngọt ngào.

Sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa



Sử dụng biện pháp nghệ thuật là yếu tố được đánh giá rất cao khi làm văn miêu tả. Các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa trong bài viết giúp tạo hình dung về sự vật rõ hơn, gợi mở những tưởng tượng phong phú cho người đọc.

Ví dụ:



Chú gà trống như một cán bộ loa phường, hàng sáng, chú nhảy nhót trên đóng rơm vàng, cất tiếng ngáy “ò ó o” báo hiệu một ngày mới bắt đầu.





Dàn ý cho bài văn tả cảnh

Bài văn tả cảnh có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài

Mở bài: đi vào giới thiệu chung về cảnh mà mình định miêu tả.



Phần thân bài:



Ví dụ: Tả về ngôi trường của em



A, Nhìn từ xa



Ngôi trường sừng sững, nghiêm trang



Mái ngói đỏ tươi, thấp thoáng dưới hàng cây xanh tốt



B, Đến gần



Tấm biển màu xanh in dòng chữ trắng làm nổi bật tên trường.



Cổng sắt đồ sộ, sơn màu xanh đậm.



Tường thành xây cao chừng 2m.



C, Vào trong



Đường hiệu bộ được tráng xi măng nhám.



Sân trường được láy gạch nung màu đỏ thẫm



Giữa sân là cột cờ, lá cờ tung bay trong gió.



Dọc hàng hiên là những khóm hoa nhiều màu sắc.



Những cây bàng, cây phượng tiếp nối nhau như những cái ô che mát một nửa sân trường,…



Kết bài:



Ngôi trường tiểu học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em, giúp em mỗi ngày thêm nhiều kiến thức.

Em rất yêu trường lớp.



Mong rằng ngôi trường em mỗi ngày một khang trang và tươi đẹp.



Cấu tạo bài văn tả cảnh - Tiếng Việt 5 - Cô Phạm Thị Thu Thủy