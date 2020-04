Hướng dẫn cách làm bài văn tả mẹ nhanh và chính xác nhất dành cho học sinh tiểu học

Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,… làm cho những cái đó hiện lên trước mắt người đọc, người nghe. Trong văn miêu tả, cảm xúc của người viết được bộc lộ rõ nhất.



Trong bài viết này, tạp chí SKCĐ xin gợi ý đến các bậc phụ huynh, cũng như các em học sinh Cách làm bài văn miêu tả mẹ nhanh và chính xác nhất.





Cấu trúc bài văn miêu tả mẹ

Về cơ bàn, bài văn miêu tả người mẹ sẽ có 3 phần, gồm mở bài, thân bài và kết bài.



Mở bài: Giới thiệu về mẹ của bạn như tên, cảm nghĩ của bạn về mẹ như thế nào về mẹ.



Thân bài: Miêu tả khái quát về hình dáng của mẹ, tuồi tác, nghề nghiệp.



Đi sâu vào tả chi tiết: Các đường nét trên gương mặt, bàn tay, dáng đi, cử chỉ, hành động, lời nói, tính cách. Chú ý, nếu tả mẹ đang nấu ăn, dọn dẹp hay làm việc cần chú ý quan sát tinh tế vào các động tác của từng bộ phận như: đôi tay, cơ thể, khuôn mặt thay đổi, trạng thái, cảm xúc, ánh mắt,…



Thông qua miêu tả giúp người đọc có thể cảm nhận được tính cách, tình cảm của người mẹ cũng như người viết.



Kết bài: Nêu cảm nghĩ về mẹ của bạn (mẹ em là một bà mẹ hiền hậu, dịu dàng rất thương yêu em. Em rất yêu quý mẹ của em).





Một số bài văn mẫu miêu tả về mẹ



Sau đây là một số bài văn mẫu miêu tả về mẹ hay nhất mà tạp chí SKCĐ chọn lọc:





Bài 1

Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này đều có mẹ. Mẹ là người đã mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, theo dõi từng bước đi của con từ lúc lọt long đến lúc trưởng thành. Mẹ là một người đặc biệt trong cuộc đời. Có lẽ ai cũng yêu thương mẹ nhất trên đời. Em cũng vậy.

Bài văn đi vào miêu tả về đặc điểm ngoại hình, tính cách,... của người mẹ



Mẹ em năm nay bước qua tuổi 50, dáng bé cao cao, thanh thanh với làn da đã sạm đi vì thời gian và sự tần tảo sớm hôm. Mẹ là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời em, dạy cho em những bài học đầu tiên, từ bài học làm người, làm con ngoan đến bài học về thế giới xung quanh. Mỗi lần có mẹ bên cạnh, em lại thấy rất yên tâm.



Mẹ em là nông dân nên quanh năm vất vả bám đồng, bám ruộng nuôi chúng em khôn lớn. Những công việc mẹ làm hằng ngày cũng là vì con, vìgia đình. Bà nội vẫn thường bảo rằng mẹ chính là linh hồn giữ gìn hạnh phúc của gia đình này.

Bài 2

Trong nhà, người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn rất trẻ trung. Mẹ em không trắng lắm nhưng nước da mịn màng. Đôi mắt lúc nào cũng mở to, nhìn em âu yếm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy biển trời yêu thương bao la mà mẹ dành cho gia đình. Hai hàng lông mi cong vút khiến mẹ trông thật duyên dáng. Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng nhỏ, luôn nở nụ cười tươi rói. Đặc biệt mẹ có hai má lúm đồng tiền khiến khuôn mặt mẹ lúc nào cũng rạng rỡ. Mẹ thường đùa với em rằng, nhờ gương mặt “khả ái” của mình mà ngày xưa mẹ có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà không hiểu sao lại gặp và yêu bố.

Mẹ em là công nhân viên chức nhà nước nên mẹ ăn mặc rất lịch sự. Khi đi làm, mẹ mặc áo sơ mi và quần đen, có lúc mẹ diện váy, trông mẹ như trẻ ra mấy tuổi. Tuy công việc bận rộn nhưng mẹ vẫn là nội chợ chính trong gia đình. Các bữa cơm hàng ngày đều một tay mẹ chuẩn bị. Tối đến, mẹ còn kèm cặp em học bài, giúp em giải quyết những bài toán khó.

Biết mẹ bận rộn nên em luôn giúp mẹ làm công việc nhà và cố gắng học hành thật chăm chỉ để mẹ vui lòng. Không chỉ đảm đang, tháo vát, mẹ còn hiếu thảo và có lòng nhân ái. Có thức gì ngon, mẹ đều mang lên cho ông bà. Mẹ bảo ông bà ngày xưa vất vả, đời sống thiếu thốn mà vẫn nuôi dạy chục đứa con nên người. Ngoài ra mẹ còn tích cực tham gia vào các công tác từ thiện. Mẹ dạy em phải biết yêu thương người nghèo khổ, có tấm lòng bác ái, “lá lành đùm lá rách”. Em rất yêu thương và ngưỡng mộ mẹ em.

Em hy vọng mẹ luôn khỏe mạnh để làm điểm tựa tinh thần vững chãi trong cuộc đời em.





Bài 3

Nếu có ai hỏi rằng em yêu quý ai nhất, thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là mẹ. Mẹ em măm nay đã ngoài ba mươi ăm tuổi rồi. Mẹ có mái tóc dài, đen nhánh luôn được búi gọn gàng, dáng người mảnh khảnh thanh thoát và rất ưa nhìn. Mẹ luôn nhìn em bằng đôi mắt trìu mến thân thương. Mỗi khi em được điểm cao đôi mắt ấy cũng ánh lên niềm vui, còn khi em bị điểm thấp đôi mắt ấy cũng hiện rõ nỗi buồn.

Mẹ rất yêu thương con cái, mẹ làm lụng vất vả chăm sóc cho con sớm hôm vì thế mà nước da mẹ ngăm ngăm đen. Mẹ em có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, chính giọng nói ấy đã hát ru em mỗi trưa hè nắng nóng và mỗi đêm dài. Mẹ luôn chăm sóc dạy bảo em từng li từng tí. Ngoài công việc nhà, nấu ăn cho cả gia đình mẹ còn dành thời gian dạy em học bài vào mỗi buổi tối, chỗ nào không hiểu mẹ giảng cặn kẽ cho em hiểu mới thôi.

Em rất yêu quý mẹ. Em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.





Bài 4

Người em yêu quý và tôn trọng nhất trên đời đó chính là mẹ em. Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng còn trẻ và xinh đẹp lắm. Mẹ có dáng người mảnh mai, dáng đi rất duyên dáng. Ai cũng khen mẹ em xinh nhất xóm, bố em tự hào về điều đó lắm. Mẹ có mái tóc dài thướt tha, để xõa đến ngang lưng. Mái tóc đen nháy, mượt mà như những đợt sóng, còn thoảng hương bồ kết. Làn da mẹ trắng hồng, mịn màng với đôi môi đỏ rất duyên. Mắt mẹ là mắt bồ câu, long lanh rất đẹp.

Em rất thích nghe mẹ kể chuyện. Vì giọng nói của mẹ rất hay và đầm ấm, giọng nói chuẩn của một cô giáo tiểu học. Bàn tay mẹ là những ngón búp tre thanh mảnh, linh hoạt hằng ngày cầm phấn, cầm bút chấm bài. Tuy việc dạy học vất vả nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc cho gia đình chu đáo. Từ việc nhà, nấu ăn, khâu vá đến dạy học, mẹ đều làm rất tốt. Mẹ thường dạy chúng em phải biết trung thực, biết ơn và làm điều tốt.





Em rất yêu mẹ. Mong rằng em có thể sống bên mẹ mãi mãi.

Hướng dẫn làm bài văn tả mẹ hay nhất

Minh Tú (t/h)