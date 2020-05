Gợi ý cách làm bài văn thuyết minh lớp 8 về một danh lam thắng cảnh

Muốn làm một bài văn thuyêt minh hay, trước hết chúng ta cần phải đi xác định được bố cục, dàn ý của bài. Đây là khâu quan trọng nhất, giúp chúng ta định hình, khái quát được nội dung sẽ viết trong bài.





Về cách lập dàn ý

Ví dụ đề bài: Em hãy thuyết minh về chùa Hương

Mở bài:





Giới thiệu chung:



Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam . Đây là địa điểm tâm linh cũng như là chốn để mỗi dịp xuân về, người dân khắp nơi tìm đến ngao du, trẩy hội.





Thân bài:





Thuyết minh về chùa Hương



- Vị trí



Thắng cảnh chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mĩ Đức, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội và cách trung tâm thủ đô khoảng 70 km về phía Tây Nam.



Từ Hà Nội đi qua Hà Đông, đến bên Đục thì dừng xe, đi bộ dọc theo dòng suối Yến Vĩ chừng 3 km là tới đền Trinh.



- Đặc điểm



Điều hấp dẫn của chùa Hương là sự kết hợp hài hòa giữa núi non, sông suối và đồng ruộng tạo nên khung cảnh thiên nhiên đa dạng, đẹp như một bức tranh sơn thủy.



Khách hành hương đủ mọi lứa tuổi, thành phần, từ khắp mọi miền đất nước tìm về chùa Hương vãn cảnh.

Các ngôi chùa nằm rải rác từ chân núi lên đến đỉnh núi.

Động Hương Tích lớn nhất, đẹp nhất, nơi đây được chúa Trịnh Sâm ban cho 5 chữ “Nam thiên đệ nhất động” (động đẹp nhất trời Nam).

Cảnh sắc kì diệu trong lòng động hiện ra huyền ảo. Chính giữa động có pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, xung quanh là những nhũ đá có hình cây vàng, cây bạc, nong kén, buồng tắm, núi Cô, núi Cậu,… và đặc biệt là hình chín con rồng trên vòm trời.





Kết bài:





Cảm nghĩ của bản thân.

Du khách đi chùa Hương không chỉ để lễ Phật cầu phúc mà còn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Từ đó càng thêm yêu mến quê hương, đất nước.

Bài văn mẫu thuyết minh về chùa Hương

Chắc hẳn ai cũng biết đến chùa Hương một danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Hằng năm cứ đến mùng sáu tháng giêng sau tết Nguyên Đán nơi đây lại tổ chức lễ hội chùa Hương. Khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước, việt kiều, du khách nước ngoài nườm nượp đổ về đây vừa để cầu mong mọi điều tốt lành và để đắm mình trong khung cảnh thần tiên của Hương Sơn.



Chùa Hương thuộc huyện Mĩ Đức, tỉnh Hà Tây, cách thủ đô Hà Nội khoảng 70km về phía tây nam. Từ đây đi ô tô qua thị xã Hà Đông, Vân Đình, thẳng đến bến đục thì dừng. Du khách xuống đò, lướt theo dòng suối Yến Vĩ trong xanh giữa hai bên là cánh đồng lúa. Trước mắt là những dãy núi trung điệp đẹp vô cùng!



Có thể nói cái đẹp của Hương Sơn được tạo nên từ bàn tay khéo léo kì công của con người và sự ban tặng của mẹ thiên nhiên. Các ngôi chùa được xây rải rác trên triền núi đá vôi, thấp thoáng bên dưới là những rừng cây xanh thẳm. Từ chân núi đi ngược lên hàng ngàn bậc đá cheo leo,hành khách sẽ thắp nhang ở chùa ngoài rồi vào chùa trong, lên chùa Giải Oan, chùa Thiên Mụ,với động hình bồng, động Hương Tích. Chùa nào cũng cổ kính uy nghi ẩn hiện trong làn mờ mờ ảo ảo, tạo nên một bầu không khí huyền bí linh thiêng.Mỗi người đến đây đều mang theo một riêng nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy trút bỏ được vướng bận hằng ngày, tất cả đều lâng thoải mái.



Trên con đường dốc quanh co, dòng người nối đuôi nhau, già trẻ, gái trai đủ mọi lứa tuổi, miền quê. Tất cả mọi người đều có được sự thân quen như người trong nhà trước câu “Nam mô A Di Đà Phật ”. Hương Sơn có rất nhiều động nhưng lớn nhất, kì thú nhất phải nói đến động Hương Tích. Lên đến đây, mọi mệt nhọc đều tan biến hết, trong lòng lâng lâng niềm hứng khởi. nơi đây hoa mơ nở trắng như tuyết điểm, hương thơm thoang thoảng trong gió. Tiếng chim ríu rít, tiếng suối róc rách lúc gần lúc xa. Đứng tên cửa động, du khách hít căng lồng ngực không khí thơm, trong lành.



Được chúa Trịnh Xâm ca ngợi là “Nam Thiên đệ nhất động”. Từ bên ngoài, cửa động như miệng một con rồng khổng lồ ăn sâu vào trong lòng núi. Đáy rộng và phẳng có thể chứa được mấy trăm người. Ánh đèn nến lung linh huyền ảo. Những nhũ đá, cột muôn hình vạn trạng, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.



Muốn tham quan được hết chùa Hương phải mất mấy ngày mới thăm hết được. Ngồi trong động Hình Bồng, lắng tai nghe tiếng gió tạo thành tiếng nhạc du dương trầm bổng ta sẽ được đắm mình vào trong cõi mộng. Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn tương truyền dó là bàn cờ tiên. Mỗi năm một lần nơi đây các vị tiên ông thương hay đánh cờ đọ tài cao thấp ở đó. Còn có biết bao những sự tích, huyền thoại gắn liền với chùa Hương, tạo thêm cho vẻ kì bí linh thiêng của chốn phong cảnh hữu tình này.



Khi đi về, trong tay ai cũng đều mang về một thứ gì đó làm kỉ niệm. Du khách lên xe mà lòng bâng khuâng lưu luyến, không ai bảo ai mỗi người đều quay lại ngắm nhìn để in đậm những kỉ niệm về chùa Hương càng thêm tự hào về giang sơn gấm vóc mong sớm đến năm sau để lại có dịp tới thăm chùa Hương một lần nữa.





Dàn ý mẫu thuyết minh về phố cổ Hội An

Mở bài

Giới thiệu danh lam thắng cảnh



Đất nước Việt Nam chúng ta được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho rất nhiều cảnh đẹp từ Bắc tới Nam, thu hút lòng yêu mến của người dân trong nước nói chung lẫn du khách nước ngoài nói riêng. Một trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng, mang dáng dấp cổ kính và được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là phố cổ Hội An.

Thân bài

- Nguồn gốc lịch sử về Hội An



Nhiều nghiên cứu cho thấy, Hội An được hình thành cách đây 2000 năm.



Đến khoảng thế kỉ 15 thì cư dân Đại Việt đã sinh sống ở đây.



Cuối thế kỉ 16-17, kinh tế Hội An phát triển do người Nhật và người Hoa đến sinh sống.



Chính những làn sóng “nhập cư” này, Hội An đã được hội nhập với nền văn hóa của cả hai quốc gia, cùng với nếp sống của người An Nam, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.



Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kí quyết định công nhận Hội An là đô thị loại 3.



Đến năm 2008, Chính phủ ban hành chuyển thị Đến năm 2008, Chính phủ ban hành chuyển thị xã hội An thành thành phố Hội An, trực thuộc tỉnh Quảng Nam.



- Các làng nghề truyền thống



Làng mộc Kim Bồng



Làng gốm Thanh Hà



Làng rau Trà Quế



Làng đúc đồng Phước Kiều



- Các địa điểm tham quan lịch sử



Bảo tang lịch sử văn hóa



Bảo tang gốm sứ mậu dịch



Bảo tang văn hóa Sa Huỳnh



- Ẩm thực Hội An



Cao lầu



Mỳ Quảng



Bánh xèo chiên giòn



Bánh hoa hồng trắng

Kết bài

Nêu lên cảm nghĩ của em về Hội An.

Bài văn mẫu

Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.



“Anh muốn kể Lai Viễn Kiều Hội phố



Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều



Mái gỗ cầu sơn son chạm trổ



Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu”.



Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây… như chính nét bình dị trong tính cách, tâm hồn thuần hậu, chân chất của người dân địa phương.



Kiểu nhà ở phổ biến nhất chính là những ngôi nhà hình ống chỉ một hoặc hai tầng với chiều ngang hẹp, chiều sâu rất dài. Nhà được làm từ những vật liệu có sức chịu lực và độ bền cao do đặc điểm khí hậu khắc nghiệt nơi đây, hai bên có tường gạch ngăn cách và khung nhà bằng gỗ, chia thành ba gian với lối đi ở giữa. Mỗi ngôi nhà ở Hội An đều đảm bảo sự hài hòa giữa không gian sống và thiên nhiên, nên ngoài việc bố trí ngôi nhà thành các gian thì phần sân trời của ngôi nhà được lát đá và trang trí bể nước, non bộ, cây cảnh, tạo nên một nét đẹp tổng thể. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian ngôi nhà ở Hội An luôn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng mặt trời, con người và thiên nhiên như hòa làm một.



Đường phố ở khu phố cổ được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những con phố ngắn và đẹp, uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ xinh và yên bình ấy, du khách không chỉ được thưởng thức những Món ăn ngon mà còn thấy được một phần cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, một cuộc sống yên bình, giản dị. Quần thể di tích kiến trúc Hội An hết sức phong phú và tuyệt mỹ vì vậy nơi này đã, đang và mãi là địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ khi đặt khách sạn ngay khu phố cổ Hội An.



Bạn nhất định phải tới tham quan “biểu tượng của Hội An” – Chùa Cầu. Chùa Cầu, hay còn được gọi là Chùa Nhật Bản nằm tiếp giáp giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú, là công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu ở Hội An. Ngôi chùa này được các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại đây xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16.



Bên cạnh đó, để hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa người Hội An, du khách nên đến tham quan một số nhà cổ nổi tiếng và các công trình tâm linh, xã hội như nhà cổ Quân Thắng, Đức An, Tấn Ký, hay một số hội quán như Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông … Đây là những địa điểm đẹp ở Hội An giúp du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng phố Hội.



Đèn lồng cũng được coi là một “đặc sản” không thể bỏ qua khi đến du lịch tại Hội An. Du khách dễ dàng bắt gặp những chiếc đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ và hình dáng quanh các con phố, ngôi nhà. Vào ngày Rằm hàng tháng, có một Hội An thật khác trong mắt du khách – một Hội An lộng lẫy với ánh sáng của đèn lồng, đèn hoa đăng.



Phố cổ Hội An vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà, và trên những con đường nhỏ. Đến đây, du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, từ nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân. Thậm chí để cả cây cỏ, không gian nơi đây cũng hấp dẫn du khách. Bước đi trên từng con phố nhỏ, bạn như tìm thấy chính mình trong những ngày xưa cũ, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ trên mảnh đất xa lạ và đầy thân thương này.

