Hướng dẫn cách làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'

Dàn ý:





Mở bài

Cùng với tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” là tư tưởng, tinh thần bao đời nay của dân tộc Việt Nam ta.

Thân bài:

1. Giải thích: Uống nước nhớ nguồn là gì?



- Uống nước: Sự thừa hưởng hoặc sử dụng thành quả của các thế hệ trước.



- Nguồn: ý chỉ chỗ xuất phát dòng nước. Nghĩa bóng: nguyên nhân dẫn đến, con người hay tập thể làm ra thành quả đó.



- Ý nghĩa: lời nhắc nhở của ông cha ta với thế hệ con cháu, những ai đã và đang thừa hưởng thành quả lao động của người đi trước.





2. Tại sao uống nước phải nhớ nguồn?



- Đất nước ta đã từng trải qua ngàn năm đô hộ, xâm lăng của ách phong kiến phương Bắc, hai cuộc chiến chống quân xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Để có được nền hòa bình, độc lập, phát triển như hiện nay, đó là nhờ công ơn hi sinh xương máu của biết bao thế hệ người đi trước.

- Trong thiên nhiên và - Đất nước ta đã từng trải qua ngàn năm đô hộ, xâm lăng của ách phong kiến phương Bắc, hai cuộc chiến chống quân xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Để có được nền hòa bình, độc lập, phát triển như hiện nay, đó là nhờ công ơn hi sinh xương máu của biết bao thế hệ người đi trước.- Trong thiên nhiên và xã hội , không có một sự vật, một thành quả nào mà không có nguồn gốc, không có sức lao động làm nên.



- Con người là chủ thể tạo ra vật chất, đất nước giàu đẹp là công lao của cha ông gầy dựng, nối truyền. Con cái lớn khôn, trưởng thành là do cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Do đó, “uống nước nhớ nguồn” là lẽ phải tất yếu.



- Lòng biết ơn xuất phát từ tình yêu thương, trân quý của người gieo hạt, tạo nên hoa thơm, trái ngọt cho người hái:



“Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần” hay “ Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.



- Uống nước nhớ nguồn là nền tảng vững chắc, tạo nên một xã hội thân ái, đoàn kết.



- Phê phán những hành động thể hiện sự vô ơn.



Vô ơn làm cho con người vô cảm, là biểu hiện của kẻ xấu chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của người khác.



3. Phải làm gì để “nhớ nguồn”?



- Tự hào với lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của con người Việt Nam.

- Có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, ra sức bảo vệ và tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng đất nước.



- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam



- Quý trọng, tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả thành quả lao động.





Kết bài

Khẳng đinh giá trị câu tục ngữ trong thời đại xã hội hiện nay.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hướng dẫn làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lòng yêu nước



Minh Tú (t/h)