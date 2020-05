Hướng dẫn cách viết đoạn văn 200 chữ bàn về lòng hiếu thảo của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay

Cách lập dàn ý:

Mở bài: Gới thiệu về vấn đề nghị luận: Chữ hiếu





Đạo đức phẩm chất là một phần quan trọng đối với bản thân con người , trong đó, đức tính vô cùng cần thiết đối với chúng ta là lòng hiếu thảo. Vậy, theo các bạn, như thế nào là lòng hiếu thảo?





Thân bài





- Giải thích: lòng hiếu thảo là gì?



Hiếu thảo là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, quý báu và có truyền thống lâu đời trong Hiếu thảo là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, quý báu và có truyền thống lâu đời trong đời sống tư tưởng, văn hóa của người Việt. Nó thể hiện ở suy nghĩ, tính cảm của bản thân mỗi người với những người đã công ơn to lớn đối với chúng ta. Hiếu thảo là điều cần thiết, ở trong mọi hoàn cảnh, môi trường, cho dù bạn là ai, người như thế nào. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ ngày nay, những người đã và đang trong quá trình hoàn thiện bản thân minh để bước tiếp vào nhịp sống xã hội hiện đại. Ca dao Việt Nam có câu : “ Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.



- Biểu hiện của lòng hiếu thảo - Biểu hiện của lòng hiếu thảo

+ Lòng hiếu thảo được thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động của bạn đối với đấng sinh thành. Bạn không cần phải đợi đến lúc thành đạt mới bày tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo với bố mẹ. Nghe lời, lễ phép và chăm chỉ học hành là biểu hiện của lòng hiếu thảo rõ nét nhất của con cái. “Giữ trọn chữ hiếu” từ thuở còn thơ đến lúc trưởng thành, có cuộc sống riêng mà bạn vẫn luôn kính trọng cha mẹ, ông bà, là đạo cần có của bậc con cái.



+ Lòng hiếu thảo không chỉ đối với cha mẹ, ông bà mà còn nằm ở cách bạn đối xử với bản thân mình. Biêt phân biệt phải trái, đúng sai, ghi nhớ lời dặn dò của cha mẹ, ông bà không sa đà vào những cám dỗ. Có ý chí, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ để tiến tới tương lai thành công rực rỡ, báo hiếu với bậc sinh thành. Tự hào về nghề nghiệp của cha mẹ, biết ơn những đồng tiền từ giọt mồ hôi nước mắt mà họ kiếm được để bạn có điều kiện học tập, vui chơi,…



- Ý nghĩa của lòng hiếu thảo



+ Lòng hiếu thảo là chuẩn mực đẹp đẽ, thước đo giá trị bản thân.



+ Có lòng hiếu thảo, con người biết sống tích cực, có ích cho + Có lòng hiếu thảo, con người biết sống tích cực, có ích cho gia đình , xã hội.



+ Lòng hiếu thảo là cơ sở để hình thành nên một gia đình hạnh phúc.



- Lòng hiếu thảo của giới trẻ Việt Nam hiện nay



+ Giới trẻ thế hệ hiện đại được sồng trong sự yêu thương, đùm bọc vô điều kiện của cha mẹ, ông bà. Thực tế trong xã hội hiện nay, nhiều bạn trẻ đã quen được chở che, vỗ về nên dần quên đi bổn phận, nghĩa vụ của đạo làm con. Có không ít những bạn sẵn sàng cãi lại lời bố mẹ, phản bác ý kiến mãnh liệt với các thế hệ đi trước khi họ chia sẻ kinh nghiệm. Nhân gian thường hay nói “Con dại cái mang”, phận làm con í tai hiểu được, những lần mình phạm lỗi, làm điều xấu, bản thân mình nhận đau một còn cha mẹ thì đau khổ hơn gấp vạn lần. Rất nhiều dẫn chứng trong thực tế khiến chúng ta nghe, nhìn cảm thấy xót xa như việc con giết cha mẹ, cướp tài sản, an hem bất hòa,… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tấm gương hiếu thảo đáng được tuyên dương, học tập (dẫn chứng).





Kết bài:





Đừng bao giờ chờ đợi có điều kiện hay địa vị xã hội mới báo đáp công ơn cha mẹ. Ngay từ bây giờ bạn cũng có thể tỏ bày lòng biết ơn, tình cảm của mình đối với họ bằng những việc nhỏ nhặt. Mỗi ngày hãy nở nụ cười thật tươi, tặng cho cha mẹ một cái ôm, hay khi ở xa nên gọi điện hỏi thăm, tin nhắn quan tâm,.. nhiêu đó cũng đã đủ khiến đấng sinh thành thêm ám lòng. Lòng hiếu thảo không giúp cho bạn giàu có nhưng thực sự cần thiết và nó cũng là giá trị cốt lõi trong việc hình thành nhân cách của con người.

