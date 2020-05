Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về khát vọng sống

Gợi ý dàn ý

Mở bài:





- Mỗi con người chúng ta đều có cho mình những dự định, ước mơ và niềm mong muốn riêng. Điều đó làm nên tính cách, hành động và tương lai của chúng ta.



- Ước mơ của con người thường được gọi chung là “khát vọng”.



- Sở thích có thể có vô số, có thể có thực hay không có thực nhưng khát vọng xuất phát từ thực tế, niềm đam mê và ý chí để thực hiện nó.





Thân bài





- Giải thích khái niệm:



+ Khát vọng là mong muốn những điểu lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống. Nó thôi thúc chúng ta sống tích cực, nỗ lực vượt qua giới hận của bản thân để đạt được mục đích.



+ Khát vọng biểu tượng cho điều gì đó lớn lao tốt đẹp mà con người ta hướng đến cho bản thân mình và cộng đồng. + Khát vọng biểu tượng cho điều gì đó lớn lao tốt đẹp mà con người ta hướng đến cho bản thân mình và cộng đồng.



+ Giá trị của khát vọng là những điều mà chúng ta nên hướng đến để chúng ta đạt những thành tựu.



- Bàn luận ý nghĩa của việc sống có khát vọng



+ Khát vọng là biểu hiện mang tính tích cực của tâm lý, tốt đẹp của con người.



+ Khát vọng xuất phát từ những mong ước làm nên cuộc đời hạnh phúc , không chỉ riêng cho bản thân mà còn cho + Khát vọng xuất phát từ những mong ước làm nên cuộc đời hạnh phúc , không chỉ riêng cho bản thân mà còn cho xã hội



+ Một con người có khát vọng, có đam mê biết biến giấc mơ thành hành động, từ hành động “vun trồng”, gặt hái những thành quả tốt đẹp. Với niềm khát vọng tự do, đất nước hòa bình, độc lập, Bác Hồ của chúng ta đã từ một cậu thanh niên bình thường dũng cảm ra biển lớn, bôn ba qua nhiều nước trên thế giới để tìm hiểu về con đường hoạt động cách mạng. Bác hiểu rằng hòa bình, tự do không chỉ là mong mỏi của mình mà còn là của cả dân tộc. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tọa nên sức mạnh của toàn dân, đánh thức lòng yêu nước, sự gan dạ, bản lĩnh của người Việt Nam để đánh đuổi quan xâm lược, giành chủ quyền cho nước nhà. Khát vọng sống trong điều kiện hòa bình của chúng ta là những công trình to lớn, vĩ đại mang tầm vóc thế giới, hay ước vọng nhỏ bé, là chú bộ đội ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho người dân. Khát vọng là nhu cầu của con người, không bị ai đánh thuế. Khát vọng đi liền với thực tế và chỉ thành sự thật khi ta bắt tay vào thực hiện.



+ Những người có khát vọng sống luôn nhận thức mình là ai, biết khắc phục điểm yếu và phát huy những điểm mạnh.



+ Khát vọng làm con người sống tình cảm, chân thành và trung thực hơn.



+ Những người có khát vọng sống có trái tim say mê, luôn sống hết mình và hơn ai hết họ nhận thức được lợi hại. Trong thực tế cuộc sống, họ luôn tỉnh táo tránh được những cám dỗ, rủi ro không đáng có.



+ Khát vọng sống có thể thực hiện được có thể không nhưng chung quy nó mang lại cho con người sự lạc quan nhất định và hướng đến những điều tốt đẹp, có sức lan tỏa đến cộng đồng.





Kết bài: Khẳng định lại vấn đề





Giấc mơ và khát vọng của bạn không bao giờ bị giới hạn. Là một người trẻ hãy biết nỗ lực, cố gắng và sống thật hết mình với nhiệt huyết bừng cháy trong tim. Chỉ có như vậy, quãng đời về sau bạn mới có thể tự hào khi nhìn lại và thầm cảm ơn những tháng năm đó đã có một ta như thế.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách viết đoạn văn nghị luận về khát vọng sống