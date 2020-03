Hướng dẫn chi tiết cách khai báo y tế qua mạng bằng các công cụ

Bước 2: Tại giao diện chính của biểu mẫu trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo Y tế bạn sẽ tiến hành Chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn: tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hoặc Campuchia.

Bước 3: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo y tế (các ô có dấu sao "*" biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 4: Nhập mã xác thực - mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.

Bước 5: Nhấn nút Gửi tờ khai và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo "Trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế".

Bước 6: Đến nơi làm việc của kiểm dịch y tế để nhận bản xác nhận khai báo y tế (trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh).

Chiều 9/3, Bộ TT&TT và Bộ Y tế phối hợp ra mắt 2 ứng dụng khai báo y tế phục vụ phòng ngừa dịch COVID-19 bao gồm: NCOVI dành cho người dân Việt Nam và Vietnam Health Declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ứng dụng này sẽ giúp ngành y tế phản ứng nhanh hơn với các thông tin do người dân cung cấp. Đây là sự hỗ trợ quan trọng cho ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng này để báo cho chính quyền địa phương những người nghi nhiễm COVID-19 ở xung quanh mình. Ngay khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng xác thực được thông tin, sẽ có biện pháp cách ly đối với các trường hợp đó.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp (Bộ Y tế), việc khai báo y tế toàn dân thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19).



Dự kiến thời gian tới sẽ có phần mềm (app) riêng để người dân cài đặt trên điện thoại và vào cung cấp thông tin y tế cá nhân.



Cũng theo ông Phu, mỗi cá nhân khai báo y tế cho bản thân hoặc khai báo hộ cho thành viên trong gia đình (với trẻ nhỏ, người không đủ điều kiện sức khỏe trực tiếp khai báo) sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo. Nếu khai báo không trung thực ảnh hưởng đến phòng chống dịch sẽ bị xử phạt. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định các trường hợp khai báo không trung thực.



Cố vấn của Bộ Y tế cũng khuyến cáo, việc khai báo y tế là phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác, sự vào cuộc của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thực hiện khai báo trung thực sẽ giúp phát hiện sớm, cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời (nếu có ca bệnh), ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



Thông tin khai báo y tế lưu giữ trên hệ thống mạng, cơ quan thẩm quyền có thể tra cứu trực tuyến sẽ là một trong những công cụ giúp kiểm soát các yếu tố liên quan diễn biến dịch.

