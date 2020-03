Hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc với hành khách bay nội địa, tàu hỏa, xe khách

Chiều 21/3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc bộ, các sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng. Việc này được cho là nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT và các Cục: Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa, tiến hành thông báo cho tất cả các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ, chủ và người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh.

Hành khách đi tàu hỏa, xe khách liên tỉnh phải khai báo y tế bắt buộc

Bộ GTVT cũng yêu cầu nhân viên phục vụ trên các phương tiên nêu trên(tiếp viên hàng không, tiếp viên phụ trách toa xe trên tàu hỏa, phụ xe khách liên tỉnh, thuyền viên trên các tàu chở khách du lịch) hỗ trợ hành khách thực hiện khai báo đúng quy định.



Hướng dẫn chi tiết khai báo y tế bắt buộc với hành khách bay nội địa, tàu hỏa, xe khách như sau:



Bộ GTVT yêu cầu: "Hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện quét mã "QR code" mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này".

Quy định áp dụng từ 12h ngày 21/3

Bước 2: Tại giao diện chính của biểu mẫu trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo Y tế bạn sẽ tiến hành Chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn: tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hoặc Campuchia.

Bước 3: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo y tế (các ô có dấu sao "*" biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 4: Nhập mã xác thực - mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.

Bước 5: Nhấn nút Gửi tờ khai và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo "Trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế".



Đối với nhân viên trên các phương tiện (tiếp viên hàng không, tiếp viên phục vụ toa xe trên tàu hoả, tàu khách, phụ xe khách liên tỉnh, thuyền viên trên các tàu chở khách du lịch) phải có trách nhiệm hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế.

Trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở) phải thông báo ngay cho sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 gần nhất.

Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 21/3.

