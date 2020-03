Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19: Ra viện vẫn tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà

Chiều 26/3, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (lần 3) ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 19/2. Hướng dẫn có nhiều điểm mới, sát với tình hình dịch bệnh hiện nay. Trong hướng dẫn cũng nêu chi tiết khuyến cáo mới dựa trên đặc điểm dịch bệnh.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh ( Bộ Y tế ), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới tập trung chính vào việc điều trị hô hấp, cập nhật những khuyến cáo mới nhất theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO về oxy liệu pháp và đích oxy máu.

Hướng dẫn cũng quy định, các cơ sở điều trị cần theo dõi sát bệnh nhân, đặc biệt trong vòng từ 7 – 10 ngày (sử dụng các dấu hiệu lâm sàng, các thang điểm cảnh báo sớm, theo dõi tiến triển hàng ngày của x quang phổi) để phát hiện và điều trị kịp thời các biến chứng hoặc bệnh lý diễn biến nặng.

Với bệnh nhân suy hô hấp nặng, Hướng dẫn mới khuyến cáo các cơ sở y tế nên đặt ống nội khí quản sớm, thở máy xâm nhập; chỉ cân nhắc các biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm nhập cho từng trường hợp cụ thể chứ không áp dụng thường quy và cần theo dõi sát bệnh nhân.

Bộ Y tế cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới

Thuốc kháng virus đặc hiệu (như Lopinavir/ritonavir, Chloroquine, Hydroxychloroquine, Remdesivir..), Hướng dẫn cũng lưu ý do chưa có đủ các bằng chứng về hiệu quả và an toàn của những thuốc này trong điều trị COVID-19 nên chưa khuyến cáo áp dụng thường quy trong điều trị. Bộ sẽ đưa ra các khuyến cáo bổ sung dựa trên những kết quả của các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.

Về tiêu chuẩn ra viện, Hướng dẫn chỉ rõ: Cải thiện các dấu hiệu lâm sàng, cần có hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm đường hô hấp (cả dịch tỵ hầu và dịch họng), lấy cách nhau >= 24 giờ âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, người bệnh vẫn tiếp tục phải cách ly 14 ngày tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người thân.

Bên cạnh đó, người bệnh cần phải ở phòng riêng thoáng khí, đeo khẩu trang, ăn riêng, vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình , không được đi ra ngoài; theo dõi sát thân nhiệt 2 lần/ngày, khám lại ngay nếu sốt hoặc có dấu hiệu bất thường.

Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, tính đến đầu giờ sáng ngày 27/3 đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 153 ca. Hai trong số 5 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian từ 21/3 đến 23/3.

Your browser does not support HTML5 video.

Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

Nga Đỗ (t/h)