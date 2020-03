Hướng dẫn nhận biết và phân loại cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 ai cũng cần biết

Sau trường hợp bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca dương tính khác được cho là có liên quan đến bệnh nhân này với các hình thức lây nhiễm trực tiếp và thứ cấp. Bên cạnh đó còn có hàng trăm người có tiền sử tiếp xúc với người bệnh ở các cấp độ phải cách ly.



Các trường hợp nhiễm bệnh và người nghi nhiễm được phân loại theo các cấp độ F0, F1, F2, F3, F4... Mỗi cấp độ có hình thức cách ly và điều trị khác nhau.



F0: tức là bệnh nhân, người đã xác định dương tính hoặc được xử lý như dương tính với COVID-19. Trường hợp này được điều trị trong phòng cách ly tại cơ sở y tế, người bệnh tự phục vụ mình để tránh lây nhiễm cho người khác.



F1: là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính được cách ty tập trung tại cơ sở y tế. Những người thuộc nhóm F1 bắt buộc phải đeo khẩu trang, khai báo tình trạng với chính quyền địa phương, đồng thời thông báo cho F2 về tình trạng của mình.



F2: là những người tiếp xúc với F1. Thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế với chính quyền địa phương. Có thể được cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế. F3 phải thông báo cho F4 về tình trạng của mình.

F3: là người tiếp xúc với F2, thực hiện đeo khẩu trang, khai báo với chính quyền địa phương, chuẩn bị cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế. F3 phải thông báo cho F4 về tình trạng của mình.



F4 là những người tiếp xúc với F3 và F5 là những người tiếp xúc với F4. Thực hiện khai báo với chính quyền địa phương và tự cách ly tại nhà.



Biện pháp cách ly tại nhà (nơi lưu trú) được áp dụng với những người từ nhóm F2 (tiếp xúc F1) và F3 (tiếp xúc F2). Những người cần phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh.



Quy tắc cách ly tại nhà đảm bảo an toàn



- Người được cách ly tốt nhất nên ở một phòng riêng. Trong trường hợp nơi lưu trú không có phòng riêng, giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 m. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, được vệ sinh thường xuyên, hạn chế tối đa các đồ đạc, vật dụng trong phòng.

Người được cách ly tại nhà cần tuân thủ một số quy tắc đảm bảo an toàn



- Người cách ly tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần sáng - chiều, ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Người bị cách ly thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. Phải thông báo ngay cho cán bố y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.





Đối với thành viên hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly tại nhà được khuyến cáo:



- Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi cần tiếp xúc.



- Hàng ngày, lau dọn sàn nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng, tẩy rửa.



- Giúp đỡ, động viên tinh thần người được cách ly.



- Thông báo cho cán bộ y tế khi người cách ly có triệu chứng mắc bệnh.



- Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.



- Không tổ chức hoạt động tụ tập đông người tại nhà.



Your browser does not support HTML5 video.