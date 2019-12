Nhà nhà đổ xô đi mua Tamifflu phòng trị cúm mùa, nhưng không phải ai cũng dùng được loại thuốc này

Tamiflu – hay tên gốc là Oseltamivir, là loại thuốc kháng virus giúp ngăn chặn các tác động của các loại virus cúm A, B.



Các chuyên gia nhận định vấn đề hiện nay là hầu hết người dân đều lo lắng thái quá, cứ thấy con bị cúm mùa là đổ xô đi mua Tamifflu. Điều này vô tình đẩy giá thuốc lên cao mặt khác, phụ huynh có thể không nắm vững tác dụng, chỉ định liều lượng của thuốc dễ dẫn tới lạm dụng, gây hậu quả khôn lường.

Tamiflu chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ



Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương, Tamiflu chứa hoạt chất Oseltamivir hàm lượng 75mg, là thuốc không được sử dụng tùy tiện trong điều trị cúm mùa.



Theo các chuyên gia dự phòng điều trị Tamiflu được chỉ định dùng cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi khi có những triệu chứng điển hình của cúm. Như vậy, thời điểm tốt nhất để dùng thuốc là 2 ngày đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng cúm, sốt. Liều dùng tốt nhất là uống 2 lần/ngày liên tục trong 5 ngày, mỗi lần 1 viên. Đối với bệnh nhân dự phòng cúm sau khi lỡ tiếp xúc với người bệnh, cần uống ngay 75mg Tamiflu, ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên trong khoảng 10 ngày.

Thuốc có hiệu quả tốt nhất khi sử dụng trong 2 ngày đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng sốt



Các chuyên gia khuyến cáo, 80-90% các trường hợp mắc cúm mùa là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi sau 3-5 ngày. Chỉ những trường hợp trẻ em, người già sức đề kháng kém, người có tiền sử các bệnh mạn tính, sốt cao kéo dài, liên tục có biến chứng mới cần nhập viện điều trị. Người dân không nên tùy tiện đổ xô đi mua và tự ý sử dụng Tamiflu để tránh tiền mất tật mang, uống quá liều gây hậu quả đáng tiếc.

Bộ Y tế chỉ đạo nhập khẩu thuốc Tamiflu

Theo số liệu thống kê của Cục Y tế dự phòng, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước ghi nhận 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường hợp tử vong, giảm 10,4% số mắc và hai trường hợp tử vong so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tại Hà Nội từ đầu năm đến nay đã ghi nhận khoảng 12.700 ca mắc cúm mùa.

Không tự ý dùng thuốc cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi



Cục Y tế dự phòng nhận định trong thời gian tới, số mắc bệnh cúm có thể ghi nhận gia tăng trên toàn quốc, đặc biệt là trong mùa đông xuân và dịp Tết nguyên đán, thời điểm diễn ra các lễ hội đầu năm tập trung đông người.



Tuy nhiên tại nhiều bệnh viện lớn xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc Tamiflu. Theo bảng giá kê khai tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), thuốc Tamiflu 75mg có giá gần 45.000 đồng/viên, tương đương 450.000 đồng/vỉ 10 viên. Tuy nhiên, mức giá thực tế đã bị đội lên gấp 4-5 lần.



Trước tình trạng này, ngày 19/12, Cục Quản lý dược có văn bản gửi Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để nhập khẩu thuốc Tamiflu 75 mg phục vụ điều trị. Đồng thời, Cục đề nghị các bệnh viện liên hệ với đầu mối nhập khẩu thuốc, chủ đồng nguồn thuốc điều trị cho người bệnh, tăng cường kiểm tra xử lý trường hợp tích trữ thuốc để bán với giá cao.



Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung khẳng định, ngành Y tế Hà Nội có đủ vắc xin và thuốc Tamiflu để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị cung ứng thuốc trực thuộc ngành không được lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay để tự ý tăng giá thuốc.





Your browser does not support HTML5 video.

Bác sĩ cảnh báo người dân không tự ý sử dụng Tamiflu. Video: VTC

Xem thêm: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nghiêm trọng khi dùng Tamiflu cho trẻ bị cúm mùa nhiều cha mẹ mắc phải

Hà Ly (t/h)