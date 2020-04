Hương Giang lại gây bão MXH với phát ngôn sốc về tiền bạc không kém Ngọc Trinh khi xưa

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, sự nghiệp của Hương Giang từ đây lên như 'diều gặp gió'. Cô sở hữu diện mạo xinh đẹp, tính cách sắc sảo và nhiều bản hit gây bão MXH như 'Tặng Anh Cho Cô Ấy', 'Anh Ta Bỏ Em Rồi',... Bên cạnh đó, cô cũng được nhiều người yêu quý bởi các phát ngôn tuy có phần gây sốc nhưng cũng không kém phần hợp lý.

Mới đây nhất, Hương Giang chia sẻ một đoạn clip trò chuyện cùng bạn bè trên nền tảng video âm nhạc cùng phát ngôn về tiền bạc gây bão MXH. Khi được hỏi vì sao mà buồn, Hoa hậu thẳng thắn đáp: "Em cô đơn quá. Vì ngoài nổi tiếng và xinh đẹp ra em chẳng có gì ngoài tiền".

Sau đó, Hương Giang không quên khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có giá trị khủng. Dù ít khoe khoang về tài sản, nhưng nhìn vào thành công của nữ ca sĩ qua loạt dự án từ gameshow, phim ảnh, quảng cáo,... có thể nói mỗi năm cô đã kiếm được một khoản kha khá để mua sắm hàng hiệu, du lịch snag chảnh.

Có vẻ như dạo gần đây, các mỹ nhân showbiz Việt đã trở nên bạo dạn hơn trước. Với phát ngôn mới nhất về chuyện có tiền không kém câu 'không có tiền thì cạp đất mà ăn' của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh năm xưa, cái tên Hương Giang một lần nữa lại gây bão mạng xã hội . Nhiều người tỏ ra đồng tình với câu nói của cô, thậm chí còn bình luận: "Là con gái, biết giá trị của bản thân chẳng có gì sai cả."

Cách đây không lâu, Hương Giang cũng từng gây sốt với phát ngôn liên quan đến người thứ 3. Cô đăng tải bức ảnh trên Instagram cá nhân cùng dòng trạng thái: "Mình không bao giờ quan tâm đến người thứ 3, vì nếu người đàn ông không đồng ý thì ai có thể tự nhiên trở thành người thứ 3 được. Cho nên, người thứ 3 không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với mình. Trừ khi... người thứ 3 đó... là bạn thân của bạn". Lời bày tỏ quan điểm về tình yêu và "tuesday" của người đẹp chuyển giới khi đó đã từng bị cư dân mạng mang ra mổ xẻ, bàn luận sôi nổi.

Teaser MV Tặng Anh Cho Cô Ấy - Hương Giang

Chi Nguyễn (t/h)