Hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu phục hồi điều tra vụ Đường Nhuệ xiết nợ công ty Lâm Quyết

Ngày 11/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng bị cáo là ông Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962 và bà Phạm Thị Quyết, SN 1967, trú tại số 138, đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Phiên xử được mở tại TAND TP Thái Bình.

Phiên xử hôm qua, HĐXX triệu tập Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến đến với tư cách là người có nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan.

Vợ chồng ông Lẫm tại phiên tòa xét xử hôm qua

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX nhận thấy, việc ông Lẫm và bà Quyết bị ông Đỗ Văn Tới (65 tuổi, ngụ tại 216, đuờng Hùng Vương, tổ 13, phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) tố chiếm đoạt khoản vay 900 triệu đồng, cần làm rõ mâu thuẫn trong lời khai trả tiền cảu 2 bị cáo, việc trả tiền ở đâu, thời gian nào, có ai chứng kiến, trả thế nào…

HĐXX cũng cho rằng, cần có sự đối chất giữa các bị cáo và bị hại để làm rõ việc trả hay chưa trả. Về việc này, HĐXX tòa phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm và quá trình điều tra của Công an tỉnh Thái Bình còn sơ sài, quy kết hành vi chưa rõ ràng.

Thẩm phán Ngô Hồng Phúc cũng cho rằng, cần làm rõ việc vợ chồng ông Lẫm có bỏ trốn hay không, vì trong cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình kết luận điều tra cảu Công an tỉnh Thái Bình và cả bản án của tòa án sơ thẩm đều cho rằng, đây là dấu hiệu của tội chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, cần điều tra làm rõ vợ chồng ông Lâm, bà Quyết trốn vì sao, đi những đâu, thời gian nào, làm việc gì?...

HĐXX còn đề cập đến việc, trong quá trình điều tra làm rõ việc ông Tới có vay tiền ngân hàng rồi cho vợ chồng ông Lâm vay hay không. Đặc biệt, cần làm rõ việc chiếc xe Camry là tài sản thế chấp có hợp pháp hay không. Điều này, cấp sơ thẩm không làm rõ được.

Đường Nhuệ có mặt trong phiên xử hôm qua

Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng, việc điều tra là không đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể bổ sung cho cấp sơ thẩm ngay tại tòa nên quyết định hủy bản án số 25 ngày 12/6/2019 tuyên ông Lẫm và bà Quyết có tội, gửi hồ sơ về VKSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của Pháp luật

HĐXX quyết định ông Lẫm và bà Quyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi VKSND tỉnh thụ lý lại vụ án.

Về Nguyễn Xuân Đường – người bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố điều tra về tội cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản trong 3 vụ án) bị tố cáo chiếm Công ty TNHH Lâm Quyết, dẫn đến việc mất giấy biên nhận đã trả tiền ông Tới của vợ chồng ông Lẫm, HĐXX kiến nghị VKSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự trước đó của Công an TP Thái Bình. Đồng thời khởi tố vụ án, phục hồi điều tra Nguyễn Xuân Đường cùng đàn xem về hành vi chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết.

Video tòa công bố kết luận

