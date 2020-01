Huy động 300 cảnh sát cùng xe bọc thép vây bắt kẻ nổ súng giết 4 người tại Củ Chi

Hơn 300 cảnh sát có trang bị vũ khí đã được huy động bao vây rừng cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) để bắt nghi can nổ súng bắn chết 4 người tại sới bạc hôm 29/1.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhân chứng kể lại kẻ xả súng giết chết 4 người tại sới bạc. Video: Zing .vn

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ 4 người bị nổ súng sát hại trong sới bạc ở Củ Chi, sáng 30/1, hàng trăm cảnh sát có vũ trang đã được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) để vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Khu vực lực lượng cảnh sát đang bao vây là vườn hoa quả của người dân. Cảnh sát lập chốt chặn tại tất cả các ngã ba, ngã tư quanh khu vực này và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Xe bọc thép cũng được huy động vào khu vực nghi can có thể lẩn trốn.

Cảnh sát bao vây các ngã ba ngã tư



Theo Zing.vn ghi nhận tại hiện trường, tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An bị phong tỏa, chỉ người dân địa phương được phép ra vào. Rất đông người dân hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm tập trung ở đây theo dõi. Người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo vụ việc. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm nguy hiểm có thể gây hại cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Theo đó, cảnh sát được phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết.

Xe bọc thép được huy động đến hiện trường. Ảnh: PLO



Báo Báo Pháp luật TP.HCM cho biết người đi cùng Lê Quốc Tuấn đã đến sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi là Lê Quốc Minh (sinh năm 1993) đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra.



Như đã đưa tin trước đó, chiều 29/1, Tuấn cùng Minh mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Hàng trăm cảnh sát bao vây hiện trường



Tại đây, Tuấn quá tức giận vì thua bạc nên xả súng vào đám đông làm 4 người chết và một người bị thương. Gây án xong, Tuấn chiếm đoạt chiếc xe SH rồi rời khỏi hiện trường.



Không dừng lại, Tuấn cầm súng xông vào nhà một hộ dân trên đường Dương Thị Phua cướp chiếc xe máy Nouvo màu đỏ đen mang biến kiếm soát 59Y2-301.98. Khi chủ nhà giằng co, Tuấn dí súng đe dọa và để lại cọc tiền 11 triệu đồng.



Danh tính 4 nạn nhân bị Tuấn bắn chết Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).



Bên cạnh đó, cảnh sát còn tình nghi lúc Tuấn có liên quan đến một vụ án trước đó xảy ra lúc 0h15 ngày 20/1, nạn nhân là anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi bị bắn chết để cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave.

Xem thêm: Chân dung nghi can nổ súng ở sới bạc khiến 4 người tử vong

Hà Ly (t/h)