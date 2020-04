Phi công người Anh mắc COVID-19 suy đa tạng, Bộ Y tế huy động toàn lực 'còn nước còn tát'

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM hội chẩn trực tuyến cùng các chuyên gia về bệnh nhân 91

Tại đây, các chuyên gia đã dành nhiều thời gian để hội chân về trường hợp bệnh nhân 91 (quốc tịch Anh, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.



Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, suy đa tạng, phải điều trị ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể). Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM mong muốn các đồng nghiệp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm.



Trước tình hình đó, các giáo sư đầu ngành đã bàn đến tất cả các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm… Các thành viên hội chẩn cũng thống nhất bằng mọi cách "còn nước, còn tát" để điều trị bệnh nhân 91.

Tiểu ban điều trị đã cử kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ can thiệp ECMO cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, đồng thời yêu cầu huy động toàn lực điều trị bệnh nhân phải can thiệp ECMO.



Đến sáng 7/4, nam phi công đã không còn sốt, mạch 100 lần/phút, huyết áp 116/70 mmHg, đã ngưng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tiếp tục được can thiệp ECMO từ ngày 5/4 tới nay và thở máy xâm nhập bảo vệ phổi và lọc máu liên tục.



Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc tích cực tại phòng áp lực âm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn.

Nam phi công là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên liên quan đến ổ dịch bar Buddha

Bệnh nhân 91, nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, hiện cư trú tại quận 2, TPHCM, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Chiều 17/3, ông có dấu hiệu mệt mỏi nên đã lập tức thông báo với đoàn bay và chủ động tới bệnh viện.



Thời điểm tới khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, kết quả chụp X-quang co thấy có tổn thương nhu mô phổi phải, được xét nghiệm, thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp của hãng.

Bệnh viện xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào đêm 18/3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP HCM dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/3.

Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện liên quan đến quán bar Buddha (quận 2, TP HCM). Hiện quán bar này đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 liên quan, nhiều trường nhiễm bệnh trong cộng đồng. Bệnh nhân mới nhất có tiếp xúc với người từng đến quán bar này là ca bệnh 247 ở TP HCM.

