Huyện Châu Thành A (Hậu Giang) - Tình hình KT-XH tháng 3 phát triển ổn định

corona gây ra đang diễn biến phức tạp tuy nhiên trong tháng 3, tình hình Mặc dù tình hình dịch bệnh của viêm phổi cấp do chủng mới virusgây ra đang diễn biến phức tạp tuy nhiên trong tháng 3, tình hình kinh tế , xã hội của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng trưởng ổn định. Theo đó, sản xuất nông nghiệp, vụ lúa Đông Xuân năm 2019 - 2020 xuống giống được 8.204ha, sản lượng ước đạt 60.709 tấn, năng suất ước đạt 7,4 tấn/ha; lúa Hè Thu 2020 xuống giống được 4.521ha, lúa đang trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

Tổng diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện được 5.119,74ha, thu hoạch 150,9ha, sản lượng 2.188,7 tấn. Trong tháng, diện tích gieo trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày được 326,7ha, sản lượng thu hoạch đạt 4.753,1 tấn. Thủy sản đã thả nuôi 43,84 ha, khai thác thủy sản trong tháng đạt 16,6 tấn. Tổng đàn gia súc là 3.675 con, trong đó nuôi mới là 274 con; Tổng đàn gia cầm trong tháng là 73.669 con, trong đó nuôi mới là 350.000 con.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) trong tháng ước đạt 918,055 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 2.792,771 tỷ đồng, tăng 4,03% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 371,637 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.156,580 tỷ đồng. Người sử dụng điện an toàn trên toàn huyện là 27.150 hộ, chiếm 99,99%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện được 105,759 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa được 20,895 tỷ đồng, tăng 49,5% so cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn được tỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển 81,814 tỷ đồng, đã giải ngân được 24,889 tỷ đồng. Công tác Quản lý đất đai trong tháng 3 đã tổ chức họp dân công bố 97 thông báo thu hồi đất thuộc 2 dự án. Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được 4 trường hợp với diện tích 4.595,4m2.

Đường nông thôn mới về trung tâm huyện Châu Thành A

Song song với phát triển kinh tế, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra. Tại địa phương, ngành y tế khám chữa bệnh được 17.549 lượt, trong đó điều trị nội trú là 527 lượt. Người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là 79.264 người, nâng tổng số người trên toàn huyện là 97.606 người.

Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được quan tâm hỗ trợ, trong tháng trợ cấp thường xuyên cho 785 đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; lũy kế kinh phí gần 3,9 tỷ đồng; tư vấn việc làm cho 201 lao động. Trợ cấp thường xuyên cho 4.199 đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, lũy kế số tiền gần 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, thường xuyên, tháng 3 đã tiếp nhận 1.116 hồ sơ, trong đó có 222 hồ sơ một cửa liên thông, đã giải quyết 737 hồ sơ, đúng hẹn 726 hồ sơ. Quốc phòng an ninh được duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Vinh Tâm - Hồng Ân