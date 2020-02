Tìm thấy 'phương thuốc' trị virus corona từ chính người từng mắc bệnh

Trong khi các nhà khoa học thế giới đang gấp rút nghiên cứu tìm ra phương thuốc điều trị đặc hiệu hay loại kháng sinh có thể tiêu diệt chủng mới của virus corona (Covid-19) có nguồn gốc từ Vũ Hán thì có vẻ như người Trung Quốc đã tìm thấy một "phương thuốc" điều trị quý giá mà sẵn có.

Tân Hoa xã mới đây đăng tải một thông tin gây chấn động. Ngày 13/2, ông Trương Định Vũ - Giám đốc Bệnh viện Kim Ngân Đàm (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc) bất ngờ kêu gọi những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã điều trị khỏi bệnh hoàn toàn nên đi hiến huyết tương của mình.

Vị giám đốc bệnh viện lý giải, trong huyết tương của người mắc bệnh đã được điều trị khỏi có những kháng thể có thể chống lại virus corona chủng mới.



Ông Vũ tiết lộ các kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy tính hiệu quả của việc sử dụng huyết tương người khỏi bệnh trong việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid là rất khả quan.



Theo nhiều chuyên gia, hầu hết bệnh nhân sau khi khỏi bệnh sẽ sinh ra các kháng thể đặc hiệu chống lại virus Covid-19, có thể tiêu diệt và loại bỏ virus.



Bệnh viện Kim Ngân Đàm là một trong những bệnh viện tuyến đầu điều trị cho người nhiễm virus Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán. Trong điều kiện chưa tìm ra thuốc điều trị đặc hiệu và kháng sinh phòng bệnh, việc sử dụng huyết tương của những người đã khỏi bệnh có thể được xem là một phương án điều trị, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.



Theo số liệu cập nhật mới nhất đến hết ngày 13/2, tại Trung Quốc đã có 6.723 trường hợp nhiễm Covid-19 được điều trị hồi phục và xuất viện. Riêng trong ngày 13/2 có thêm 1.171 bệnh nhân được xuất viện.



Những ngày qua, tỷ lệ hồi phục của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc được cải thiện đáng kể. Reuters dẫn lời bà Quách Yến Hồng (Guo Yanhong) - Phó Giám đốc Cục Quản lý Y tế cho biết, nghiên cứu sơ bộ đối với 597 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi có tới 90% trong số này là bị các triệu chứng nhẹ hoặc phổ biến. 10% còn lại là các trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Bà Yến phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 13/02 nói rằng: “Kể từ ngày 7/2, mỗi ngày có hơn 500 bệnh nhân Trung Quốc được chữa khỏi và xuất viện. Tính đến ngày 11/2, hơn 4.700 bệnh nhân trên cả nước đã được xuất viện sau khi hồi phục. Nếu tỷ lệ này được duy trì, số lượng bệnh nhân được chữa khỏi sẽ là hơn 5.000 trường hợp vào ngày 13/2". Quả thật, đến hết ngày 13/2, Trung Quốc đã đón hơn 6.000 người hồi phục xuất viện.



Được biết, đến nay Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phái cử gần 20.000 nhân viên y tế được phân chia thành hơn 180 đội đi vào tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là hỗ trợ tại tâm dịch Vũ Hán. Chỉ riêng trong ngày 13/2, Bắc Kinh đã điều động thêm 2.600 bác sĩ và y tá từ các bệnh viện quân đội tới Vũ Hán với nỗ lực hết sức cứu chữa cho người bệnh và dập tắt dịch bệnh.

