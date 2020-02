Huỳnh Hiểu Minh bị tố lộ clip nóng với mỹ nữ Cáp Ni Khắc Tư, Angela Baby lên tiếng đáp trả

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, drama nóng của Cbiz hiện tại là tin đồn mỹ nữ Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư làm 'tiểu tam', chen chân vào cuộc hôn nhân giữa cặp đôi đình đám làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

"Giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh bị đồn ngoại tình với mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới

Theo tin đồn, ban đầu Cáp Ni Khắc Tư là người chen chân vào cuộc hôn nhân của Trần Hách với Trần Tử Huyên. Tuy nhiên, "bà cả" thay vì phẫn nộ lại "vẽ đường cho hươu chạy", đưa cô gặp gỡ Huỳnh Hiểu Minh. Thậm chí, còn có thông tin mỹ nữ Tân Cương phải nhập viện vì lý do khó hiểu, Thông tin trên nổ ra vào đúng thời điểm Huỳnh Hiểu Minh và Angela bị đồn là gặp trục trặc hôn nhân, thậm chí sắp ly hôn

Ảnh nóng được cho là của Huỳnh Hiểu Minh và Cáp Ni Khắc Tư

Tin đồn ngoại tình của Huỳnh Hiểu Minh và Cáp Ni Khắc Tư lại càng nóng hơn bao giờ hết khi netizen Trung bất ngờ truyền tay nhau thông tin rằng clip nóng của một cặp đôi vừa lộ trên mạng. Cư dân mạng đồn thổi rằng đây là clip nóng của Cáp Ni Khắc Tư và Huỳnh Hiểu Minh, kèm theo hình ảnh được cho là của hai người.





Tuy nhiên, sau khi bức ảnh trên được chia sẻ, nhiều người đã lên tiếng bênh vực cho "khổ chủ" trong tin đồn. Họ cho rằng cô gái trong ảnh có nhan sắc hoàn toàn khác so với mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới Cáp Ni Khắc Tư. Thậm chí, người đàn ông có thân hình mập mạp trong ảnh kia càng không thể là "giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh được. Do đó, những tin đồn và hình ảnh trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng nghệ sĩ.

Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Cáp Ni Khắc Tư đã nhanh chóng đăng thông cáo báo chí phủ nhận mọi tin đồn. Điều đáng nói, công ty quản lý Cáp Ni Khắc Tư là của Trần Hách và Angela Bab y góp vốn đầu tư. Do đó, đây có thể là hành động ngầm lên tiếng của bà xã "giáo chủ" trước những tin đồn sai sự thật về chồng mình. Sau đó, bản thân Cáp Ni Khắc Tư cũng lên tiếng thanh minh khi cho biết, lý do cô tới bệnh viện là để thăm bà lần cuối trước khi qua đời, chứ không những gì cư dân mạng đồn thổi.

Nhan sắc kiều diễm của Cáp Ni Khắc Tư

Cáp Ni Khắc Tư (SN 1996) là mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới, được phát hiện qua chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Khoảnh khắc mỹ nữ Tân Cương tháo mạng che mặt, lộ dung nhan đẹp tuyệt trần cùng vũ đạo uyển chuyển đã khiến Cáp Ni Khắc Tư nhanh chóng hút hồn khán giả. Sở hữu nét đẹp lai thanh tú, ngọt ngào, dù chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong ngành giải trí nhưng Cáp Ni Khắc Tư được coi là đối thủ trực tiếp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chi Nguyễn (t/h)