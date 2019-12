Hy hữu: Chai nước dài 18cm mắc kẹt trong hậu môn của nam bệnh nhân U60

Theo đó, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đông y Quảng Đông, Trung Quốc , nam bệnh nhân U60 tới cầu cứu các bác sĩ vì dị vật mắc trong trực tràng . Tiến hành kiểm tra, chụp Xquang, bác sĩ ngã ngửa khi phát hiện dị vật là một chai nước, dài 18 cm, có đường kính 5 cm.

Sau đó, bệnh nhân đã thú thực với cán bộ y tế, mình mắc bệnh ngứa ở hậu môn, nên đã dùng một chai nước vệ sinh. Tuy nhiên, do lỡ tay, quá đà mà vô tình đẩy chai nước vào sâu bên trong hậu môn.





Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, lấy chai nước ra ngoài. Theo lời bác sĩ, nếu để tình trạng này kéo dài, chai nước sẽ bị vỡ, và nếu xảy ra, nó sẽ làm thủng ruột của nam bệnh nhân, khi đó sẽ càng nguy hiểm hơn.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cũng vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân bị rách hậu môn do táo bón. Theo đó, bệnh nhân là ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1969, Long Biên), tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương chảy nhiều máu từ hậu môn.Tiến hành thăm khám, cá bác sĩ phát hiện có vết rách phức tạp ở trực tràng. Theo như ông T. kể, ông vốn có tiền sử táo bón lâu ngày, và thường sử dụng vòi hoa sen để xịt và tay để thụt phân.

Ca phẫu thuật khâu vết thương cho nam bệnh nhân đã thành công





Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành khám xét, làm các thủ tục cần thiết và thực hiện phẫu thuật nội soi, khâu vết thương cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.