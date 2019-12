Hy hữu: Tên cướp U60 xông vào ngân hàng cướp tiền, ném ra đường chúc 'Giáng sinh vui vẻ'

Theo cảnh sát địa phương, trưa ngày 23/12, Oliver vào chi nhánh ngân hàng Academy ở trung tâm thành phố Colorado Springs, bang Colorado, tuyên bố trong túi với nhân viên rằng trong túi của mình có vũ khí. Liền sau đó, ông lấy đi một lượng tiền mặt chưa rõ giá trị.

Chân dung tên cướp U60 xông vào ngân hàng cướp tiền

Tuy nhiên, đây quả là một vụ cướp hi hữu, có 1-0-2 bởi đối tượng quyết định chia tiền cướp được cho tất cả mọi người. Dion Pascale, một nhân chứng kể: "Ông ta ra khỏi ngân hàng, ném tiền ra khỏi túi và nói 'Giáng sinh vui vẻ!".

May mắn là những người qua đường đã tự giác nhặt số tiền trên và đem trả cho thu ngân của ngân hàng.

Diễn biến sau khi Oliver thực hiện vụ cướp không được cảnh sát tiết lộ. Trong khi đó, Pascale cho hay nghi phạm đã ung dung vào cửa hàng Starbucks bên cạnh, sẵn sàng tư thế "ngồi xuống đợi cảnh sát". "Dường như ông ta muốn bị b ắt", theo Pascale suy đoán.

Ngoài ra, Oliver cũng đang bị phát lệnh bắt giữ về một tội danh khác. Ông ta vừa đón Giáng sinh ở nhà tù quận El Paso trong khi chờ ra tòa vào ngày 25/12.





