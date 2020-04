240 người tử vong vì COVID-19, Indonesia áp đặt các hạn chế xã hội quy mô lớn tại thủ đô

Ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong 1 ngày, chính quyền thành phố Jakarta (thủ đô Indonesia) đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội quy mô lớn.

Trong 24h qua, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Indonesia tăng thêm 247 ca, theo ông Achmad Yurianto - phát ngôn viên Chính phủ Indonesia chuyên biệt về COVID-19. Được biết, đây là mức tăng cao nhất trong 1 ngày ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Indonesia lên 2.956 ca với 240 người tử vong.



Chiếm hơn 50% số ca mắc bệnh, thủ đô Jakarta hiện được coi là "tâm dịch COVID-19" của Indonesia. Tính đến sáng 8/4, thủ đô Jakarta ghi nhận tổng cộng 1.552 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 với 144 ca tử vong.

Ảnh minh họa.



Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến tối 7/4, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết, thành phố sẽ triển khai các biện pháp giãn cách Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến tối 7/4, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết, thành phố sẽ triển khai các biện pháp giãn cách xã hội quy mô lớn nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.



Cụ thể , bệnh pháp này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 10/4, bao gồm việc đóng cửa trường học và công sở, hạn chế hoạt động tôn giáo, hạn chế thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng từ 6h đến 18h hàng ngày. Bên cạnh đó, cấm tụ tập trên 5 người, giảm 50% công suất phục vụ, các phương tiện cá nhân vẫn được phép ra vào khu vực thủ đô song số lượng người trên mỗi xe sẽ bị hạn chế.

Thống đốc Anies khẳng định, những người thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ được chính quyền Jakarta cũng như chính quyền trung ương hỗ trợ tiền mặt. Dự kiến, có khoảng 1,1 triệu người thủ đô sẽ được hưởng điều này.

Ảnh: TTXVN

Trước đó, thủ đô Jakarta cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực cũng như thực hiện một phần các biện pháp hạn chế nhưng mới chỉ mang tính chất khuyến cáo.





Việc thủ đô Jakarta áp dụng giãn cách xã hội quy mô lớn sẽ kéo dài trong vòng 14 ngày.



