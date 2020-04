Indonesia có thể đạt đỉnh dịch trong tháng 5, Hàn Quốc nhiều ngày duy trì dưới 30 ca nhiễm mới

Theo trưởng nhóm chuyên gia của Lực lượng phản ứng nhanh với COVID-19 , ông Wiku Adisasmito dự đoán đỉnh dịch COVID-19 tại Indonesia sẽ xảy ra vào tháng 5, với 95.000 ca mắc, dựa trên các nghiên cứu khác nhau của giới chuyên gia và các tổ chức khoa học.



Ông Wiku cho biết: “Chúng tôi đã xem xét và kết hợp tất cả các dự đoán và chúng tôi tin rằng đỉnh điểm của đại dịch ở Indonesia sẽ bắt đầu xảy ra từ đầu tháng 5 đến khoảng đầu tháng 6/2020. Tổng các ca mắc COVID-19 trong giai đoạn cao điểm này là khoảng 95.000 trường hợp. Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7/2020 có thể sẽ có khoảng 106.000 ca mắc COVID-19. Sau đó sẽ từ từ giảm xuống.”

Indonesia có khả năng đạt đỉnh dịch vào tháng 5

Ông Wiku cũng cho rằng, đây không phải là con số cứng nhắc và chính phủ đang nỗ lực để phá vỡ chuỗi lây lan virus SARS-CoV-2 , nhằm ngăn cản các con số dự đoán sẽ diễn ra.



Thống kê Wikipedia cho thấy, đất nước Indonesia đang có tổng số ca nhiễm virus COVID-19 là 5.516, trong đó có 548 ca bình phục và 496 ca tử vong. Điều này khiến Indonesia trở thành quốc gia có tỉ lệ nhiêm COVID-19 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.



Tính cho đến ngày 15/4, Indonesia đã tiến hành xét nghiệm phản ứng chuỗi PCR cho 36.431 trường hợp trong tổng số 270 triệu dân. Như vậy, chỉ có 14% dân số Indonesia đã được xét nghiệm COVID-19. Đây là tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất khu vực Đông Nam Á.



Bộ Y tế Indonesia thừa nhận rằng, mỗi ngày Indonesia chỉ có thể xét nghiệm không quá 5.000 người bằng phương pháp xét nghiệm phản ứng chuỗi PCR. Tất cả các xét nghiệm được thực hiện ở 32 phòng thí nghiệm.



Mục tiêu của Indonesia là tăng gấp đôi số người được xét nghiệm COVID-19 lên 10.000 người/ngày, với 78 phòng thí nghiệm.



Indonesia hiện có 139.137 trường hợp thuộc diện phải giám sát, vì có khả năng từng tiếp xúc người nhiễm COVID-19, 10.482 trường hợp đang điều trị, theo dõi do có triệu chứng nghi nhiễm song chưa được xét nghiệm. Dự kiến sẽ có nhiều ca xét nghiêm dương tính trong thời gian tới.



Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngày 17/4 đất nước này ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ngày thứ 5 liên tiếp duy trì ở ngưỡng trên dưới 30, tỷ lệ khỏi bệnh COVID-19 đạt trên 73%.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 17/4, với 22 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc đã lên 10.635 người. Trong số 230 ca tử vong, có trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.



Đã có 72 bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn, nâng tổng số lên 7.829 người, chiếm 73,6%. Hiện vẫn còn hơn 10 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Trong số những bệnh nhân mắc COVID-19, có 955 ca nhiễm bệnh đến từ nước ngoài.





