Indonesia thả 18.000 tù nhân vì lo ngại dịch COVID-19

Khoảng 18.000 phạm nhân ở Indonesia đã được thả tự do và yêu cầu tự cách ly tại nhà 14 ngày, bao gồm các trường hợp phạm tội nhẹ hoặc đã thực hiện được ít nhất 2/3 bản án của mình.

Ngày hôm qua (2/4), các nhà chức trách Indonesia cho biết đã thả tự do cho khoảng 18.000 tù nhân với nỗ lực ngăn nhặn virus corona lây lan qua hệ thống nhà tù quá đông người, theo Asiaone.



Việc thả tự do cho 18.000 tù nhân diễn ra vài ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố, sẽ giải phóng hơn 30.000 tù nhân nhằm giảm áp lực cho các nhà tù vốn ẩm thấp, chật chội với điều kiện mất vệ sinh và nguy cơ cao mắc cũng như lây nhiễm bệnh.

Thực tế, hệ thống các nhà tù ở Indonesia rất chật chội, chỉ có 522 cơ sở giam giữ cho hơn 270.000 phạm nhân. Do đó, ở đây thưởng xuyên xảy ra tình trạng vượt ngục, điều kiện vệ sinh và vật chất ở các nhà tù cũng không được đánh giá cao, theo AP.



Theo đó, những tù nhân được trả tự do bao gồm các trường hợp phạm tội nhẹ hoặc đã thực hiện được ít nhất hai phần ba bản án của mình, được yêu cầu phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.



Bà Rika Aprianti - người phát ngôn của cơ quan chỉnh huấn Indonesia cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là thả tự do cho 30.000 tù nhân, tuy nhiên con số cuối cùng có thể lớn hơn. Đây là một phần của kế hoạch nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các nhà tù".

Liên quan đến vấn đề này, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi các nước nên thả tự do cho những tù nhân dễ bị tổn thương, Afghanistan tuần trước tuyên bố sẽ giải phóng cho khoảng 10.000 tù nhân nước này.



Tính đến sáng 3/4, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 1.790 ca nhiễm COVID-19 với 170 người tử vong. Trước đó vào ngày 31/3, Thống đốc tỉnh Tây Java - tỉnh đông dân nhất Indonesia với 43 triệu dân, đã kêu gọi chính quyền trung ương về việc thực hiện xét nghiệm quy mô lớn với tốc độ cao nhằm nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh.

