Iran đã có gần 1000 ca mắc và 54 người chết vì COVID-19

Theo Reuters ngày 1/3, truyền thông Iran đưa tin số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này đã tăng thêm gần 400 người. Số người chết cũng tăng từ 43 lên 54 trong chưa đầy 24 giờ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran ông Kianush Jahanpur cho biết có 385 trường hợp người nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên tới 987 đồng thời và kêu gọi người dân Iran tránh việc di chuyển nếu không cần thiết và ở yên trong nhà.

Ảnh: Reuters



Iran hiện là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đồng thời có tỷ lệ tử vong do virus này cao nhất thế giới (hơn 8%), cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu hiện nay là 3,4%.

Trong số 54 trường hợp tử vong vì COVID-19 có một nghị sĩ quốc hội. đó là ông Mohammad Ali Ramazani Dastak qua đời hôm 28/2. Nghị sĩ này vừa trúng cử tại thành phố Astana Ashrafieh hôm 21/2. Bên cạnh đó còn có hàng loạt quan chức được xác định mắc bệnh như: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar phụ trách các vấn đề phụ nữ...

Iran đang trở thành ổ dịch ở Trung Đông khi có ít nhất 10 quốc gia phát hiện những ca lây nhiễm có liên quan đến việc đi tới Iran, chủ yếu là người hành hương tới thăm thánh địa Qom.



Nhiều ý kiến đánh giá tình hình dịch COVID-19 ở Iran bị đánh giá là vượt ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: AFP

Những ca mắc bệnh đầu tiên ở Afghanistan, Georgia, Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman... đều là người trở về từ Iran. Đáng nói chính quyền Iran chưa xác định chính xác bằng cách nào dịch COVID-19 lây lan đến quốc gia này.



Người phát ngôn Kianush Jahanpur thừa nhận rằng nước này đang chuẩn bị cho khả năng hàng chục nghìn người có thể dương tính với virus corona chủng mới.



Trong khi đó, cơ sở vật chất hệ thống y tế Iran được đánh giá là thiếu thốn, trong bối cảnh nước này bị Mỹ cấm vận kinh tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona