Iran: Xác nhận Thứ trưởng Y tế nhiễm COVID 19, có 4 trường hợp tử vong và 16 ca mắc

Theo thông tin từ Reuters, đại diện phát ngôn Bộ Y tế Iran xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước rằng, Thứ trưởng Iraj Harirchi có xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và hiện đang được cách ly kiểm dịch.

Đồng thời, hãng AFP cũng cho hay, ông Iraj Harirchi thỉnh thoảng ho và có vẻ toát mồ hôi trong buổi họp báo hôm 24/2, với phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei.

Ông Iraj Harirchi

Theo một video được đăng tải trên Twitter, do hãng tin Fars cho thấy, ông Iraj Harirchi nói đang bị nhiễm bệnh nhưng tự tin rằng mình sẽ "đánh bại" virus. Và trong cuộc hợp báo, ông còn phủ nhận thông tin của một nghị sĩ, cho rằng đã có 50 người chết vì COVID-19 tại TP. Qom. Ông Harirchi còn nói sẽ từ chức nếu con số tử vong đó có thật.

Như vậy, cùng với Hàn Quốc, Iran và Italy là 3 quốc gia chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trong tuần qua.

Theo hãng AP, tình hình ở Iran đáng báo động. Trong ngày hôm nay, giới chức Iran xác nhận có thêm 4 người chết và nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 16 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh tại Iran ở đáng báo động

Thông tin từ Bộ Y tế nước này cho biết, đã có 95 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có khoảng 900 trường hợp bị nghi nhiễm. Tuy nhiên, Bộ không cho biết chính xác có bao nhiêu người bị cách ly. Trong khi đó, hãng tin Mehr khẳng định có 320 người nhập viện ở thánh địa Qom, nơi Tehran xác nhận hai ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.

Trước tình trạng trên, giới chức Iran đã ra lệnh hủy các buổi hòa nhạc, trận đấu bóng đá và thực hiện đóng cửa các trường học ở nhiều tỉnh trên đất nước. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến Iran, kể từ khi một số hành khách đến từ Iran nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở Canada, Li Băng, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Afghanistan, Kuwait, Bahrain và Iraq.

Theo thông tin trên báo Quốc tế, trong ngày 25/2 đất nước Croatia ghi nhận một trường hợp mắc bệnh COVID-19. Đó là một thanh niên và có triệu chứng nhẹ, từng lưu trú tại Milan (Italy) từ ngày 19-21/2. "Bệnh nhân đang ở Bệnh viện Zagreb điều trị bệnh truyền nhiễm", Thủ tướng Andrej Plenkovic cho biết. Đồng thời, tại Áo cũng ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Được biết, 2 công dân người Italy sinh sống tại tỉnh Tyrol và có khả năng bị nhiễm virus trên ở vùng Lombardy của Italy.

