Iran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay của Ukraine: Nguyên nhân do đâu?

chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) rơi gần thủ đô Tehran hôm 8/1 là do quân đội Iran bắn nhầm.

Mảnh vỡ chiếc máy bay của Ukraine còn sót lại sau khi phát nổ. Ảnh: IRNA

Thời điểm đó, máy bay Ukraine đang bay gần một cơ sở quân sự của Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng phòng không nước này đã nhầm chiếc máy bay chở khách Ukraine là một mục tiêu thù địch. Theo tuyên bố của quân đội Iran, nguyên nhân dẫn tới hành động “bắn nhầm” này được cho là xuất phát từ “lỗi con người”.

Sau khi tuyên bố được phát đi, cũng trong sáng 11/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu về vụ việc. Cụ thể, theo Sputnik: "Cuộc điều tra nội bộ của lực lượng vũ trang kết luận rằng, do lỗi của con người các tên lửa phòng không đã được kích hoạt và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng cho máy bay Ukraine dẫn tới cái chết của 176 người dân vô tội", Tổng thống Rouhani nói.



Ông Rouhani cũng nhấn mạnh: "Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục xác định và truy tố bất cứ ai liên quan đến thảm kịch này, đây là một sai lầm không thể tha thứ".



Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong sáng 11/1 cũng đăng dòng trạng thái Twitter bày tỏ sự đau lòng trước những kết luận ban đầu của cuộc điều tra nội bộ vụ máy bay Ukraine rơi do Quân đội Iran thực hiện.

Máy bay của hãng hàng không Ukraine International (Ảnh: Getty)



Ngoại trưởng Zarif viết: "Thật là một ngày buồn… Lỗi con người gây ra trong thời gian khủng hoảng đã gây ra một thảm kịch. Tôi xin chân thành gửi lời hối tiếc sâu sắc, lời xin lỗi và chia buồn tới người dân Iran, gia đình của tất cả nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng khác".





Chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UAI đang trên đường tới thủ đô Kiev chở theo 167 hành khách trong đó có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, bên cạnh đó còn có 9 thành viên phi hành đoàn.

Sáng 8/1, chiếc máy bay bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran. Chiếc máy bay bị rơi trong bối cảnh Iran vừa bắn nhiều tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến một viên tướng của Iran thiệt mạng.



Sau khi xảy ra vụ việc, Mỹ và hàng loạt nước phương Tây như Canada, Anh, Hà Lan tuyên bố họ có chứng cứ chứng minh chiếc máy bay chở khách của Ukraine mang số hiệu 752 rơi ở ngoại ô Tehran (Iran) là do bị tên lửa phòng không bắn trúng. Thế nhưng, ban đầu giới chức Iran bác bỏ thông tin này và cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận và mọi thông tin chỉ là đồn đoán.





