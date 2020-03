Italy có gần 10.000 ca nhiễm COVID-19, quyết định phong tỏa cả nước

Hiện tại, dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại Italy kể từ khi bắt đầu xuất hiện các ca đầu tiên từ trung tâm tài chính Milan. Hiện tại, Italy đã ghi nhận 9.172 ca nhiễm virus corona , 463 trường hợp tử vong, biến Italy trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới và lớn nhất châu Âu. Trước tình hình này, Thủ tướng Giuseppe Conte đã mở rộng các biện pháp ứng phó trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà, cấm mọi hoạt động tập trung nơi công cộng.

Trước đó, Italy tiến hành phong tỏa 15 tỉnh phía bắc nước này do số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng vọt. Dù vậy, tình hình bệnh dịch vẫn không tiến triển tốt, do đó thủ tướng Italy quyết định toàn bộ nước này phải ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm. Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết:"Tôi sẽ ký ban hành đạo luật có thể tóm gọn là: Ở trong nhà. Việc đi lại trên cả nước sẽ bị dừng ngừng, trừ khi có lý do khẩn cấp hoặc vấn đề Sức Khỏe ".

Theo sắc lệnh này, những ai muốn ra ngoài khu vực sinh sống phải chứng minh nhu cầu làm việc thiết ấu, tình trạng sức khỏe hiện tại,... Nước này sẽ điều động binh lính, cảnh sác vũ trang tới các nhà ga, sân bay,... để kiểm soát chặt chẽ việc đi lại trong thời gian phong tỏa. Người dân cũng yêu cầu phải viết giấy "tự chứng thực" khi họ phải ra khỏi nhà và gửi cho cơ quan hữu trách, khai gian sẽ bị phạt tiền hoặc đi tù. Sắc lệnh mới này còn yêu cầu người dân nào sốt trên 37,5 độ hay dương tính với COVID-19 không được ra khỏi nhà.

Để thuận lợi cho người dân, các cửa hàng thực phẩm được phép hoạt động 24/24, nhưng phải đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa người bán, người mua. Các nhà hàng và quán bar được phục vụ từ 6h sáng - 18h, thực khách cũng phải ngồi cách nhau hơn 1m; trung tâm mua sắm phải dừng mở cửa vào cuối tuần, trường học các cấp phải nghỉ học. Đội ngũ nhân viên y tế sẽ không được nghỉ phép, còn các y bác sĩ đã về hưu được vận động làm việc trở lại.

Chi Nguyễn (t/h)