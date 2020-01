Jack bất ngờ có động thái đầu tiên sau scandal với K-ICM, đăng ảnh mắt sưng đỏ hoe

Tối 8/1, sau nhiều ngày yên lặng, Jack đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của mình trên mạng xã hội sau scandal với K-ICM và ê-kíp quản lý. Trước đó, nam ca sĩ đã phải nhập viện do sốc tâm lý, sút hơn 5kg chỉ trong khoảng 10 ngày. Trong bức ảnh mới đây, người hâm mộ không thể không chú ý tới gương mặt gầy đi trông thấy cũng như đôi mắt sưng đỏ hoe khác thường.

Anh cũng đính kèm bức ảnh một dòng chữ "Nhớ quá..." như lời nhắn gửi đến người hâm mộ. Khi thấy những thắc mắc về đôi mắt đỏ hoe của mình, Jack còn để lại một bình luận đầy ẩn ý:"Long lanh đỏ đỏ, tại ai".

Sau khi bức ảnh được đăng tải, người hâm mộ đã nhanh chóng bình luận ủng hộ và hỏi thăm sức khỏe của Jack. Nam ca sĩ còn trả lời người hâm mộ một cách rất vui vẻ, nhiều người đoán rằng tâm trạng cũng như Sức Khỏe của anh đã dần khá hơn.





Theo nguồn tin thân cận, sức khỏe của Jack khá yếu. Trước khi ra MV Sóng gió, nam ca sĩ đã từng ngất xỉu vì kiệt sức khi đang tham gia một sự kiện. Mẹ Jack cũng cho biết con trai mình thường mệt mỏi, suy nhược do làm việc quá sức, nhất là đối với vụ mâu thuẫn với K-ICM và ê-kíp quản lý trong thời gian qua.

Nam ca sĩ nhập viện vì ngất xỉu hồi tháng 7.

Mẹ Jack từng tâm sự về tình trạng của con trai trên facebook cá nhân:"Mấy hôm nay mẹ con đều không khỏe nhưng vui lắm. Với mẹ, cảm, sốt, nhức đầu, ho hay rối loạn tiền đình, hạ canxi đường huyết cũng không là gì cả, mệt thì truyền dịch vậy thôi. Nhưng thật lòng vì con nên mẹ mạnh mẽ lắm, chống chọi tất cả. Mẹ con mèo cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn giông tố này”.

Trước đó vài ngày, Thái Vũ đã đăng ảnh chụp cùng Jack

Trao đổi với PV, ViruSs cho biết chủ nhân bản hit Sóng gió vẫn đang giữ kín thông tin, mỗi khi gọi điện là dùng số điện thoại mới, hạn chế gặp mặt người quen. Gần đây nhất, Jack xuất hiện trên mạng xã hội qua bức ảnh diễn viên hài Thái Vũ đăng tải với dòng trạng thái:"Làm nhạc gì tầm này nữa, đi diễn hài cho bảnh em ạ".

Hiện vụ ồn ào giữa Jack và công ty quản lý ICM vẫn chưa kết thúc. Jack tâm sự:" Pháp luật đang và sẽ bảo vệ Jack. Đừng buồn, nhìn cảnh mọi người lo, nằm đây trong lòng mình chịu không nổi”. Người hâm mộ cũng tỏ ra vui mừng trước động thái xuất hiện trở lại của nam ca sĩ, và động viên Jack sẽ sớm ổn định tinh thần, quay trở lại showbiz Việt trong tương lai.

