Jack chính thức comeback với ca khúc mới đậm chất EDM, vẫn phô chất giọng đặc biệt

Sau nhiều lùm xùm trong thời gian vừa qua, Jack (J97) chính thức comeback đường đua Vpop với bài hát mới. Tối 10/3, MV "Là 1 Thằng Con Trai" của Jack chính thức được phát hành trên kênh Youtube của nam ca sĩ. Đây là là sản phẩm trở lại đầu tiên sau khi Jack rời công ty ICM và tách riêng ra solo thay vì sánh đôi cùng producer K-ICM.

Với lần comeback này, Jack đã quyết định thay đổi hình tượng hoàn toàn với phong cách âm nhạc khá mới mẻ, hiện đại. Trong MV, Jack "hô biến" mình thành một chàng trai cá tính, sành điệu hơn hẳn so với hình ảnh ở những MV trước đó. Ca khúc "Là 1 Thằng Con Trai" mang phong cách khá mới mẻ khi pha trộn EDM, dù vậy vẫn giữ được những nét đặc trưng trong giọng hát ngọt ngào của chàng ca sĩ.

Sau khi ca khúc được phát hành, cư dân mạng khá chú ý tới lời bài hát và đã tinh ý nhận ra một câu hát có ý nghĩa khá đặc biệt. Câu hát "Sau tất cả, ta vẫn là người nhà" được Jack ngân vang ở phần cuối ca khúc khiến nhiều người nghi vấn rằng là tâm tư Jack gửi đến K-ICM. Một số fan đặt ra nghi vấn rằng Jack và K-ICM dù có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn đã gắn bó bên nhau như hình với bới trong một thời gian. Dù không còn sánh đôi bên nhau nữa nhưng chỉ cần 1 trong 2 người comeback thì các fan sẽ liên tưởng đến "một nửa còn lại". Câu hát kia có thể là một lời nhắn đầy ẩn ý của Jack tới người bạn cũ K-ICM, rằng cho dù có xảy ra mâu thuẫn thì Jack vẫn sẽ trân trọng tình bạn đẹp mà cả hai từng có...

Ca khúc "Là 1 Thằng Con Trai" được sáng tác bởi Jack, hòa âm phối khí bởi bởi producer HOAPROX - DJ/Producer trẻ tuổi nhất trở thành quán quân The Remix New Generation 2017. Sau khoảng 1h phát hành, MV của Jack đã đạt hơn 1.600.000 lượt view và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần đông nhận định ca khúc mới của nam ca sĩ khá bắt tai, dễ gây "nghiện", hình ảnh được đầu tư rất chỉn chu, chu đáo. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 12 giờ công chiếu, MV "Là 1 Thằng Con Trai" đã thu về 4.748.349 lượt xem, gần 1 triệu lượt thích và đang đứng #1 trên Tab thịnh hành.

Chi Nguyễn (t/h)