Tin vui: Jack hoạt động trở lại, có quản lý mới và sắp tung ca khúc mới

Sau nhiều lần úp mở, thả thính người hâm mộ, hôm 17/2, động thái mới nhất của giọng ca "Sóng gió" cho thấy Jack hoạt động trở lại và sẵn sàng tham dự vào 'chặng đua' âm nhạc sắp tới. Theo đó, Jack thay đổi thông tin liên hệ làm việc trên Facebook cá nhân, theo đó anh đã có quản lý mới và sẵn sàng hoạt động trở lại. Động thái này khiến cộng đồng fan của Jack không khỏi vui mừng, hồi hộp chờ thần tượng comeback với một bản 'hit' mới.

Jack thay đổi thông tin liên hệ làm việc, ngầm ám chỉ mình chính thức trở lại hoạt động âm nhạc

Anh chàng liên tục 'thả thính' demo khiến nhiều người không khỏi sốt ruột chờ đợi

Những pha "nhá hàng" của nam ca sĩ luôn khiến người hâm mộ sốt sắng, hồi hộp. Không rõ khi nào Jack chính thức trở lại hoạt động âm nhạc, nhưng với cường độ "thả thính" dày đặc như vậy, có lẽ ngày mà Jack trở lại với những dự án âm nhạc mới không còn xa nữa.

Bản hit "Sóng gió" đình đám một thời của Jack và K-ICM

Chi Nguyễn (t/h)