Jack lại `thả thính` comeback mới, mặc đồng phục học sinh đốn tim fan nữ

Vào ngày 17/2 vừa qua, Jack chính thức có động thái trở lại con đường âm nhạc bằng cách ra mắt kênh Youtube mới mang tên "J97". Anh chàng đã đăng tải đoạn clip đầu tiên trên kênh này mang tên "Jack và Đóm 2020" chỉ vỏn vẹn 16s. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, channel đã thu hút hơn 100.000 lượt đăng ký theo dõi; lọt vào top 10 Top Trending tại Việt Nam. Hiện tại đoạn clip chỉ 16s đang đứng #2 tab Thịnh hành - chỉ xếp sau MV "Hơn cả yêu" của Đức Phúc và có tới 2.595.523 lượt xem. Điều này chứng tỏ sức hút không tưởng của giọng ca bản hit "Sóng gió" với người hâm mộ và khán giả mê nhạc Việt.

Jack tiếp tục "thả thính" fan hâm mộ

Mới đây, Jack lại khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên khi "thả thính" bộ ảnh mới với tạo hình trẻ trung. Nam ca sĩ diễn bộ đồng phục học sinh, biểu cảm tươi tắn, dễ thương khiến Đóm (tên fanclub của Jack) xuýt xoa khen ngợi. Anh chàng còn vui vẻ rủ fan "đi học chung" với mình, và sau đó tự đính chính khi nhớ rằng học sinh, sinh viên toàn quốc đang tạm nghỉ học vì dịch COVID-19. Động thái này như một ngầm xác nhận rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị tung bài hát mới, concept lần này được nhiều fan dự đoán có thể liên quan đến thanh xuân vườn trường.

Trông Jack vừa dễ thương, vừa cool ngầu trong bộ đồ học sinh màu xanh

Đoạn clip mang tên "Jack và Đóm 2020" chỉ vỏn vẹn 16s

Trước đó, vào cùng ngày 17/2, K-ICM cũng tung ra teaser cho MV mới "Cần một lý do" trên channel của riêng mình và cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy rằng hiện teaser này đã bị gỡ bỏ, nhưng đại diện K-ICM thông báo đây chỉ là một hành động có chủ ý nhằm phục vụ bài hát sắp ra của K-ICM. Với việc tung teaser comeback cùng một ngày, sắp tới chắc hẳn sẽ là cuộc "đối đầu" nảy lửa đáng mong chờ của hai chàng trai từng như "duyên nợ" với nhau trong showbiz Việt : Jack và K-ICM.

Chi Nguyễn (t/h)