Jack `nhá hàng` comeback tối 10/3, tuyên bố không cần chiêu trò để gây chú ý

Mới đây, sau nhiều ngày im lặng, Jack đã có động thái báo hiệu mình chính thức trở lại đường đua âm nhạc Vpop. Nam ca sĩ Jack (J97) đã thay ảnh đại diện Facebook, kèm dòng trạng thái chia sẻ "tôn chỉ" của mình về âm nhạc:"Tôi không cần quá chiêu trò để gây chú ý , thời điểm nào cũng được miễn bây giờ âm nhạc Tôi đủ để những người yêu quí mình được giải trí và bớt lo toan ... Vậy là đủ". Động thái mới nhất của nam ca sĩ đã thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ, và nhiều người tỏ ra đồng tình với quan điểm âm nhạc của Jack.

Sau loạt ồn ào, thị phi giữa Jack và K-ICM cũng như công ty quản lý cũ, đây có thể là lần comeback chính thức đầu tiên của Jack. Chỉ sau một thời gian ngắn, J97 đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, quyết tâm theo đuổi đam mê một lần nữa. Thậm chí, J97 còn khẳng định sẽ "không chiêu trò" - nhấn mạnh rằng mình sẽ dứt bỏ quá khứ và hướng đến tương lai, cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Trước đó, vào sáng 8/3, Jack đã ra mắt teaser bài hát mới mang tên "Là 1 Thằng Con Trai" trên kênh youtube J97 của mình. Chỉ sau vài tiếng ra mắt, teaser MV đã nhanh chóng leo lên Top 9 Trending Yotube và hiện tại đã đạt 2.107.992 lượt xem. Với kênh Youtube chỉ vừa lập khoảng 1 tháng và đoạn teaser được đăng vào thời điểm 8h sáng ngày 8/3 - đã là ngày lễ còn rơi vào cuối tuần thì thành tích như trên quá là đáng nể.

Teaser MV chỉ dài khoảng 26-27 giây mở đầu bằng hình ảnh logo mới của Jack với con đom đóm - tượng trưng cho fanclub của nam ca sĩ thay thế chữ A. Sau đó một cô gái giấu mặt xuất hiện trong bộ váy sáng màu lộng lẫy bước đi khoan thai. Cô gái tiến về phía chiếc siêu xe cùng dòng chữ Jack được làm bằng đèn led khá lớn khiến nhiều người liên tưởng đến phân cảnh của những MV dance. Đến cuối teaser, khán giả mới được nghe một câu hát duy nhất cũng là tựa đề MV: "Là Một Thằng Con Trai" với giọng hát quen thuộc của Jack.

So với những gì nhiều người kỳ vọng về màn comeback hoành tráng, thì teaser chỉ 27 giây này đã khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng. Có người cho rằng teaser trên khá nhạt nhòa và chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đây chỉ là teaser nhá hàng, biết đâu Jack đang ấp ủ một bản hit siêu đỉnh thì sao? Hãy chờ xem MV "Là Một Thằng Con Trai" của Jack được lên sóng vào 20h tối nay ngày 10/3/2020 xem sao.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)