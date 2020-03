Jack vừa comeback với `Là 1 Thằng Con Trai`, K-ICM đã nhá hàng demo bài hát mới tên `Đừng Chờ`

Trước đó, vào tối 10/3, Jack (97) đã chính thức comeback đường đua Vpop với bài hát mới tên "Là 1 Thằng Con Trai". Đây là sản phẩm đầu tiên của Jack sau khi tách riêng ra solo thay vì sánh đôi với K-ICM và rời khỏi công ty ICM. Sau khoảng 1h phát hành, MV của Jack đã đạt hơn 1.600.000 lượt view và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Video bản demo ca khúc mới của K-ICM và Quang Đông

Chỉ sau đó vài ngày, vào hô, 12/3, K-ICM bất ngờ tung ra demo ca khúc mới tên "Đừng Chờ". Đáng chú ý, chàng producer chỉ vừa ra mắt 2 sản phẩm khác là "Cần Một Lý Do" và "If You Love Me". Trong lần comeback mới này, K-ICM sẽ kết hợp với "người thay thế Jack" từ bài hát trước là nam ca sĩ Quang Đông. Qua đoạn demo, có thể thấy ca khúc không còn mang những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như "Cần Một Lý Do" mà lại có những đoạn beat và tiếng trống dồn dập, có phần rộn ràng hơn. Trong video, Quang Đông khoe giọng hát ngọt ngào, trầm ấm bên cạnh chàng producer tài năng K-ICM đang đung đưa theo beat nhạc.

Đáng chú ý, trong đoạn clip demo, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện ra có một nhân khác bí ẩn có mái tóc màu hồng neon rực rỡ. Một số người cho rằng đây là nhạc sĩ sáng tác ca khúc, có người nghĩ đây là producer sẽ song kiếm hợp bích của K-ICM trong sản phẩm mới. Thậm chí, có một số tin đồn rằng đây sẽ là "gà cưng" mới của công ty ICM và sẽ cùng Quang Đông song ca bài hát mới.

Sau khoảng 15 giờ phát hành, bản demo "Đừng Chờ" của K-ICM và Quang Đông đăng trên kênh Youtube ICM Labels đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Video đã thu hút 213.354 lượt xem, với hơn 8.700 lượt thích, trong khi đó lượt dislike tiếp tục có con số áp đảo với hơn 36.000 lượt. Theo kế hoạch, MV "Đừng Chờ" sẽ chính thức được phát hành vào ngày 16/3/2020 tới đây.

Chi Nguyễn (t/h)