John Prine nhạc sĩ huyền thoại nhạc đồng quê qua đời vì nhiễm COVID-19

Theo AP, ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ John Prine đã qua đời vào ngày 7/4, hưởng thọ 73 tuổi do nhiễm COVID-19. Vợ của ông là bà Fiona Whelan Prine cho biết nhạc sĩ gạo cội đã vĩnh viễn ra đi do biến chứng của việc nhiễm COVID-19 . John Prine nhập viện Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, Mỹ vào ngày 26/3 vừa qua do xuất hiện các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, phải dùng đến máy thở trước khi qua đời. Ông từng bị ung thư vòm họng và phải phẫu thuật cắt khối u, ảnh hưởng đến khả năng ca hát. Năm 2013, ông tiếp tục phải nhập viện vì mắc ung thư phổi. Bà Prine cũng cho hay bà được xác định dương tính với COVID-19 nhưng hiện tại đã dần phục hồi.

xã hội. John Prine sinh ra tại Maywood, tiểu bang Illinois, là một ca sĩ, nhạc sĩ dòng nhạc đồng quê người Mỹ. Ông nổi danh với tư cách là nhạc sĩ, ca sĩ thời điểm những năm 1970 với chất giọng trầm khàn quyến rũ cùng những bài hát hài hước lồng ghép yếu tố chính trị

Ông học chơi guitar từ năm 14 tuổi và học các lớp học ở Trường âm nhạc dân gian Old Town, Chicago. Sau đó, ông có một thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ rồi trở lại Chicago vào cuối những năm 1960 và làm công việc đưa thư.

Khi đó, ông chủ yếu sáng tác nhạc và ca hát như một sở thích, cho đển lúc được Ngôi Sao Kris Kristofferson phát hiện khi cùng bạn biểu diễn tại một câu lạc bộ đêm. Kris đã mời ông cùng bạn tham gia show diễn của ông ở New York, sau đó ông được nhà phê bình Roger Ebert khen ngợi là một nhạc sĩ mới phi thường. John Prine nhanh chóng nhận được sự chú ý và ký hợp đồng với Atlantic Records, ra mắt album đầu tiên vào năm 1971 và gây được tiếng vang lớn.

John Prine từng vinh dự 2 lần giành được giải Grammy với hai album là The Missing Years (1991) và Fair&Square (2005). Ông được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ trao thêm một tượng vàng cho những cống hiến trọn đời, và được Rolling Stone công nhận là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất nước Mỹ.

Trước đó, nam diễn viên phim "Cá sấu Dundee" Mark Blum cũng đã qua đời ở tuổi 69 vì những biến chứng sau khi mắc COVID-19. Ông là một diễn viên tận tụy và tâm huyết, dù ở độ tuổi U70 nhưng vẫn năng nổ tham gia đóng phim.

