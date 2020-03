Đóng góp 30 tỷ chống dịch COVID-19 và hạn mặn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn giàu có cỡ nào?

Sáng 20/3, tại buổi lễ phát động nhân dân TP.HCM tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức, ô Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương) và gia đình đã ủng hộ số tiền 30 tỷ đồng. Trong đó 25 tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.