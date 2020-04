Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiết lộ hậu trường giải cứu con gái nhiễm COVID-19

Nguyễn Hồng Thảo Tiên (Tiên Nguyễn) - một trong số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở nước ta - có thể nhanh hồi phục và xuất viện một phần nhờ vào sự quyết đoán của người cha luôn yêu thương con gái hết mình.



Cha của Tiên Nguyễn chính là ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Khi chia sẻ về câu chuyện của con gái, ông Hạnh Nguyễn nhớ lại: Khi ấy là hồi cuối tháng 2, Thảo Tiên với tư cách là Phó Tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp của tập đoàn đang dự các show thời trang ở châu Âu, gọi điện về báo tin về việc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.



Ngay lập tức, Tiên đã hủy nhiều lịch trình, từ cách ly tại nhà. Sau đó, Thảo Tiên đến bệnh viện tại Anh khai báo có tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sau khi đưa vào phòng riêng, bệnh viện chỉ trao đổi qua điện thoại, tư vấn về nhà tự cách ly, tự mua thuốc ho và thuốc hạ sốt. Dù đã xin được làm xét nghiệp nhưng bệnh viện đã từ chối cô.

Thảo Tiên tặng hoa cảm ơn nhân viên y tế khi được xuất viện.



Đến tối 3/3, Tiên gọi về cho bố mẹ, nói ho và khó thở nhiều hơn nên gọi cấp cứu. Thế nhưng qua điện thoại, nhân viên y tế vẫn khăng khăng “không sốt thì cứ ở nhà chờ sáng hôm sau vì bệnh viện đang có rất nhiều ca khẩn cấp”, ông Hạnh Nguyễn kể lại.



Thuê chuyên cơ hiện đại nhất, bay 12 tiếng liên tục từ London về Việt Nam



Lo lắng con nhiễm bệnh, lại muốn đưa con về Việt Nam nhưng cũng sợ con gái mình có thể lây lan sang người khác, gây gánh nặng cho Lo lắng con nhiễm bệnh, lại muốn đưa con về Việt Nam nhưng cũng sợ con gái mình có thể lây lan sang người khác, gây gánh nặng cho xã hội , sau nhiều lần suy xét, ông Hạnh Nguyễn quyết định thuê chuyên cơ đưa con gái về nước.



"Vua hàng hiệu" chia sẻ: "Tôi nhất quyết yêu cầu loại máy bay tốt nhất, hiện đại nhất, có thể bay thẳng 12 tiếng liên tục từ London về TP. HCM. Máy bay này chuyên dùng cho các tỷ phú thế giới, có phòng khách riêng và "Vua hàng hiệu" chia sẻ: "Tôi nhất quyết yêu cầu loại máy bay tốt nhất, hiện đại nhất, có thể bay thẳng 12 tiếng liên tục từ London về TP. HCM. Máy bay này chuyên dùng cho các tỷ phú thế giới, có phòng khách riêng và gia đình có thể liên lạc với người thân trong suốt chuyến bay, phòng ngủ cũng cách ly hoàn toàn với máy bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người xung quanh".



Đúng 10h sáng 8/3 (theo giờ London), Thảo Tiên được một chiếc xe chuyên dụng (ngồi cách ly với tài xế bằng vách ngăn kính) đưa thẳng từ căn hộ ra máy bay theo lối VIP, mọi thủ tục chào đón khách cũng bị loại bỏ. Suốt chuyến bay, Thảo Tiên chỉ ở trong phòng tiêng, cần việc thì bấm chuông, tuyệt đối không tiếp xúc với ai. Mọi dụng cụ cô dùng trên máy bay cũng bị tiêu hủy.



Lúc máy bay hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ có 1 thành viên trong phi hành đoàn ra mở cửa máy bay, sau đó cơ quan phòng chống dịch bệnh tại sân bay tiếp nhận Thảo Tiên bằng xe chuyên dụng theo đúng quy trình. Tiếp đó, cô được nhân viên y tế đã mặc đồ bảo hộ đưa về Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cô được gia đình thuê chuyên cơ riêng bay liên tục 12 tiếng về Việt Nam.



Kết quả xét nghiệm cho thấy, Thảo Tiên dương tính với COVID-19. Sau đó, cô được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM và nghiêm túc tuân theo phương pháp điều trị ở đây.



Tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ y tế Việt Nam



Từ lúc biết tin con gái có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 mà lại bị từ chối khám và xét nghiệm ở London, những người làm cha mẹ như ông Hạnh Nguyễn không thể nào yên tâm khi con đang bệnh ở phương xa mà không thể bên cạnh chăm sóc, động viên.



Ngoài ra, tại thời điểm đó có rất nhiều người bệnh nhiễm COVID-19 ở Việt Nam được chữa khỏi, nhà nước cũng thường xuyên xét nghiệm, theo dõi sát sao những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Bởi vậy, tin tưởng vào phương pháp điều trị của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, ông Hạnh Nguyễn đã quyết định đưa con gái về Việt Nam điều trị. Ông cũng thừa nhận, dù phương Tây có hệ thống y tế và cơ sở vật chất hiện đại hơn, tuy nhiên nước nào có kinh nghiệm chống dịch hơn, nước đó sẽ thắng.



Thực tế chứng minh, quyết định của ông đã đúng. Ngày 31/3, Thảo tiên đã bình phục sau thời gian điều trị COVID-19 và được xuất viện. Chia sẻ trên Instagram sau 22 ngày về nước điều trị COVID-19, Tiên vô cùng xúc động: "Hôm nay Tiên đã hết bệnh và được xuất viện! Sinh con ra, lo lắng và hi sinh cho con lúc bình yên cũng như sóng gió là cha mẹ. Mở rộng vòng tay đón con trở về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là Tổ quốc Việt Nam.



Cứu con, chữa trị và chăm sóc con qua cơn bạo bệnh là các y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Con xin tri ân và trân trọng cám ơn".



Ủng hộ số tiền khổng lồ giúp nhà nước chống dịch COVID-19



Bên cạnh nỗi lo cho con gái trong những ngày đại dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng và phức tạp, gia đình ông Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 25 tỷ đồng mua các thiết bị y tế chống dịch ở TP.HCM và 5 tỷ hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn mặn.

Gia đình ông đã ủng hộ 25 tỷ đồng mua các thiết bị y tế chống dịch ở TP.HCM và 5 tỷ hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn mặn.



Bên cạnh đó, ông cũng âm thầm ủng hộ tiền mua 9 máy điều trị áp lực âm cuối cùng trong lô hàng từ Đức. Ông cũng tài trợ lắp đặt 4 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM - nơi con gái đang điều trị.



Ngày con gái được ra viện, Tập đoàn IPP của ông Hạnh Nguyễn sẽ chính thức ra mắt Quỹ từ thiện do con gái làm Chủ tịch với mong muốn tiếp tục làm thêm nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội. Ông Hạnh Nguyễn cũng sẽ tiếp sức bằng cách mời gọi các nhà hảo tâm cũng như các công ty đa quốc gia trong và ngoài nước để cùng chung tay Ngày con gái được ra viện, Tập đoàn IPP của ông Hạnh Nguyễn sẽ chính thức ra mắt Quỹ từ thiện do con gái làm Chủ tịch với mong muốn tiếp tục làm thêm nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội. Ông Hạnh Nguyễn cũng sẽ tiếp sức bằng cách mời gọi các nhà hảo tâm cũng như các công ty đa quốc gia trong và ngoài nước để cùng chung tay vì cộng đồng

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)