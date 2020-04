K-ICM bị anti ném đá dữ dội, mẹ nuôi đáp trả 'cực gắt'

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng những xích mích giữa K-ICM và Jack khiến giọng ca chính phải rời nhóm và rời công ty quản lý vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hiện tại mỗi chàng trai đã chọn cho mình một con đường khác nhau, nhưng vì lý do khiến đường ai nấy đi chưa được sáng tỏ nên cộng đồng người hâm mộ của cả hai đôi lúc vẫn 'va chạm'.

Sau khi Jack rời đi, K-ICM mất đi giọng ca chính thể hiện những bản hit của mình, anh quyết định hợp tác với nhiều ca sĩ khác. Mới đây, K-ICM đã có những chia sẻ với fan hâm mộ của mình và hỏi ý kến rằng anh nên chọn bài hát nào mới để ra mắt. K-ICM đưa cho người hậm mộ 5 sản phẩm và nhắn nhủ rằng hãy chọn bài mà các fan thích nhất, sau đó chàng producer này sẽ ra mắt MV bài đó trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời bình luận của người hâm mộ thì xuất hiện không ít những tài khoản để lại những bình luận công kích. Nhiều antifan đã 'lặn lội' vào tận trang cá nhân của chàng producer trẻ để chỉ trích, lên án. Rất may, trước những hành động xấu này của antifan, mẹ nuôi của K-ICM đã đích thân ra tay bảo vệ nam producer.

Mẹ nuôi của K-ICM thẳng thắn bình luận: "Suy nghĩ kĩ trước khi bình luận hay cào bàn phím nhé các bé". Không chỉ vậy, cô cũng tung loạt tin nhắn trước đó làm việc cùng với 1 antifan khác. Mẹ nuôi của K-ICM cho biết mình đã nhờ công an vào cuộc để tìm ra các antifan và yêu cầu những người này xin lỗi cũng như hứa không được tái phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ nuôi của K-ICM đích thân lên tiếng bảo vệ con trai. Những phản ứng dữ dội từ cô đã phần nào giúp những bình luận ác ý, công kích nam producer phải dừng lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)