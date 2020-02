K-ICM tung teaser ca khúc mới, ẩn ý bị `đâm sau lưng` nhưng phản ứng của khán giả mới gây bất ngờ

Trước đó, K-ICM đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra bộ ảnh lãng tử với concept ma mị, quyến rũ, hé lộ sản phẩm mới mang tên "Cần Một Lý Do". Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước động thái này của anh chàng và đặt nghi vấn rằng K-ICM đang lấn sân làm ca sĩ thay vì là Producer như trước kia.

K-ICM tung 'thính' ám chỉ mình sắp comeback với vai trò ca sĩ

Và vào 20h ngày 17/2 vừa qua, để xác nhận nghi vấn của người hâm mộ, K-ICM đã đăng tải poster và teaser MV "Cần Một Lý Do" trên trang youtube của mình. Một trong những phân đoạn trong teaser MV khiến người hâm mộ chú ý là lúc một bóng đen vụt qua trước mặt K-ICM khiến anh hoảng hốt rồi sau đó là hình ảnh người cầm dao đâm sau lưng K-ICM. Nhiều người cho rằng phân đoạn trên đang ám chỉ K-ICM bị ai đó... đâm sau lưng?

Teaser đang phải nhận lượt dislike cao kỉ lục

Ngay sau khi teaser MV "Cần Một Lý Do" được đăng tải, người hâm mộ đã nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm tới màn comeback của K-ICM. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu dưới teaser là những bình luận từ những người được cho là từ fan của Jack, do họ bình luận với dòng chữ "From Jack with love". Thậm chí, một số anti cực đoan của K-ICM còn đăng những bình luận tục tĩu, phản cảm bên dưới teaser MV. Hiện tại, vào khoảng 9h sáng ngày 18/2, teaser MV vẫn đang đứng top 2 trên tab thịnh hành với gần 1 triệu lượt view, tuy nhiên có số lượt dislike áp đảo like khi lên tới hơn 305.000 lượt.

Những bình luận có phần phản cảm của một bộ phận khán giá

Trước đó, khi Jack và K-ICM vẫn là một bộ đôi, cộng đồng fan của hai anh chàng rất thân thiện và yêu thương nhau. Tuy nhiên, sau khi lùm xùm xảy ra, không ít lần hai cộng đồng fan đã xảy ra xích mích, khiến trưởng FC phải lên tiếng nhiều lần để giữ hòa khí. Chưa chắc những bình luận khiếm nhã là do fan của Jack tạo nên, dù vậy đây vẫn là một hành động khá phản cảm.

Hình ảnh mới nhất của Jack

Cũng trong ngày 17/2, Jack đã chính thức comeback với kênh Youtube mới mang tên "J97" cùng một đoạn clip ngắn khoảng 16s mang tên "Jack và Đóm 2020". Tính đến thời điểm hiện tại channel này đã có gần 130.000 lượt đăng ký, đoạn clip cũng đã có trên 500.000 lượt xem. Điều này chứng tỏ sức hút không tưởng của giọng ca bản hit "Sóng gió" một thời với người hâm mộ và khán giả. Với việc tung teaser comeback cùng một ngày, sắp tới chắc hẳn sẽ là cuộc "đối đầu" nảy lửa đáng mong chờ của hai chàng trai từng như "duyên nợ" với nhau trong showbiz Việt : Jack và K-ICM.

Chi Nguyễn (t/h)