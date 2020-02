Rộ tin đồn HyunBin tái hợp với Kang Sora, mỹ nhân sở hữu thân hình cực phẩm

Dù đã kết thúc từ tuần trước, nhưng sức hút của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' (Crash Landing On You) vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Sau bộ phim, dàn diễn viên đều trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, đặc biệt là cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin cùng vướng tin đồn hẹn hò bí mật.

Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ tinh ý đã phát hiện ra Kang Sora - bạn gái cũ của HyunBin cũng có mặt tại địa điểm quay phim Hạ cánh nơi anh. Loạt ảnh check in của nữ diễn viên được đăng tải trùng với thời gian HyunBin đã quay phim tại Thụy Sĩ. Điều này làm dấy lên tin đồn tái hợp giữa hai người.

Kang Sora xuất hiện tại địa điểm ghi hình bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' ở Thụy Sĩ.





Thông tin này khiến người hâm mộ "chèo thuyền" cặp đôi phim 'Hạ cánh nơi anh' trở nên hụt hẫng. Sau thành công của bộ phim, hai diễn viên chính HyunBin và Son Yejin liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Hai người thường xuyên bị bắt gặp đi chơi với nhau, thậm chí hồi tháng 1/2019 còn bị bắt gặp đang cùng nhau mua sắm tại Mỹ. Dù vậy, hai diễn viên đã phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Hàn. Trước đó, HyunBin và Kang Sora công khai hẹn hò vào tháng 12/2016. Vào thời điểm đó, Kang Sora vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ, và đang tìm công ty quản lý mới. Trong một buổi gặp mặt với Kang Sora cùng công ty, Hyun Bin đã nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình với Kang Sora và nhiệt tình theo đuổi cô. Sau khi công khai hẹn hò, cả hai chưa từng xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn được nhiều người đánh giá là một cặp đẹp đôi nhất nhì làng giải trí

Kang Sora sở hữu thân hình bốc lửa

Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào tháng 8/12/2017 sau 1 năm hẹn hò . Lý do được đưa ra là do cả hai bận rộn công việc, không có thời gian dành cho nhau. Trước khi trở thành bạn gái của HyunBin, Kang Sora là Ngôi Sao trẻ tài năng sinh năm 1990. Nữ diễn viên sở hữu thân hình gợi cảm quyến rũ, với đôi chân được mệnh danh là đẹp nhất nhì xứ Hàn với khả năng đóng phim tốt. Những tác phẩm nổi tiếng của Kang Sora có: Dream High 2, Ugly Alert, Doctor Stranger, Misaeng, Warm and Cozy, Revolution, Sunny...

Được biết, Kang Sora đã gây sốc khi từng nặng tới... 72kg. Tuy nhiên, sau khi quyết tâm giảm tới gần 30kg, nữ diễn viên không chỉ đẹp lên gấp bội mà còn ngay lập tức lọt vào danh sách những sao nữ có body huyền thoại của Kbiz. Trong nhiều sự kiện, hình ảnh các cô gái trầm trồ trước nhan sắc, thân hình cực phẩm của Kang Sora từng gây bão cộng đồng mạng. Vẻ ngoài hút mắt, diễn xuất tự nhiên và tính cách tự tin chắc hẳn là một trong nhiều lý do khiến Kang Sora từng "chiếm trọn" trái tim của tài tử điển trai Hyun Bin ngày đó.

Gần đây, việc Kang Sora cùng xuất hiện tại Thụy Sĩ trùng thời điểm với HyunBin đang quay phim ở đây khiến người hâm mộ bán tính bán nghi rằng cặp đôi đã quay lại với nhau. Cư dân mạng tinh ý đã soi ra được thời gian Kang Sora ở Thụy Sĩ khá khớp với lịch trình đoàn làm phim 'Hạ cánh nơi anh'. Theo đó, ê-kíp ghi hình đến Thụy Sĩ vào ngày 22/8/2019 còn Kang Sora lại du lịch nước này từ ngày 18/8-23/8/2019. Trước tin đồn quay lại sau 2 năm xa cách, hiện cả hai diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Thân hình cực phẩm của mỹ nhân Kang Sora

Chi Nguyễn (t/h)