Kẻ cầm đầu `phòng chat thứ N` lộ diện, từng cố tự sát khi bị bắt

Nhiều người nhận ra kẻ thủ ác họ Cho xuất hiện trong bộ dạng đầu được dán băng gạc, cổ được cố định bằng băng nẹp. Theo truyền thông Hàn Quốc, phía cảnh sát cho biết Cho Joo Bin đã tìm cách tự tử trong thời gian ở đồn cảnh sát quận Jongno sau khi bị bắt vào ngày 16/3. Đó là lý do khiến hắn bị chấn thương vùng đầu, cổ và phải đeo nẹp. Kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" còn được đưa đi xét nghiệm COVID-19 do bất ngờ có dấu hiệu sốt và các triệu chứng nghi nhiễm khác. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy y âm tính với virus, không mắc bệnh.

Kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" là Cho Joo Bin, 25 tuổi, tốt nghiệp một trường chất lượng cao Inha Technical College (Cao đẳng Kỹ thuật Inha), thậm chí còn từng là sinh viên chăm chỉ với điểm trung bình tuyệt đối - tức GPA 4.0 (theo hệ 4). Do là sinh viên của ngành Thông tin và Truyền thông, Cho rất đam mê viết lách, từng tham gia tờ báo của trường và có ước mong trở thành tổng biên tập. Cho được bạn bè cùng trường đánh giá là có tính cách trầm, không hòa đồng, hay gây gổ với bạn học, giáo viên,... Tuy vậy, Cho chưa bao giờ có hành vi hay dính líu tới các vụ bê bối tình dục.

Vụ án phòng chát thứ N- Sao Hàn phẫn nộ, tiết lộ kẻ cầm đầu, thành tích học tập khủng