Kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' tiết lộ có 1 nam ca sĩ cùng MC nổi tiếng tham gia

Trong thời gian qua, 'phòng chat thứ N' tiếp tục là vấn đề nhức nhối làng giải trí Hàn Quốc với hàng loạt những tình tiết gây sốc. Mới đây, phía cảnh sát tiếp tục công bố thêm về danh tính những kẻ tham gia phòng chat tình dục này khiến công chúng không khỏi phẫn nộ.

Cảnh sát Hàn cho biết họ đã thu thập được những tin nhắn của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin - nickname Baksa trong đó có 2 người nổi tiếng là nam ca sĩ K và MC L. Được biết, hai người này muốn tham gia phòng chat nhưng đến vòng xác thực thân phận, MC L đã tử bỏ.

Nam ca sĩ K là người từng thông qua vòng xác nhận danh tính, đã nhận được nhiều "sản phẩm nhá hàng" trong group chat tình dục này. Tuy nhiên, đến phần trả phí, người này đã bỏ cuộc và điều này khiến Cho Joo Bin cảm thấy không hài lòng. Bởi vậy, K đã tiếp tục giới thiệu một người nổi tiếng khác là MC L cho Baksa. Ban đầu, vị MC này cũng tỏ ra vô cùng thích thú và quan tâm tới 'phòng chat thứ N', tuy nhiên sau đó đã... hối hận khi tới vòng xác nhận thân phận. Theo Cho Joo Bin, để 'chuộc tội', hai người này đã chuyển cho hắn khoảng tiền 1,2 triệu won (tương đương 24 triệu đồng).

Hiện phía cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục làm rõ thông tin liệu có 2 nghệ sĩ nổi tiếng cố gắng tham gia phòng chat này không. Trước đó, nhiều trang báo Hàn cũng đăng tải thông tin rằng trong số những người trả phí tham gia vào 'phòng chat thứ N' có nghệ sĩ, chính trị gia, giáo sư, CEO của công ty start-up,...

Trước đó, Cho Joo Bin cũng khai có rất nhiều người nổi tiếng bị quay lén, và người quay lén này thường là các staff thân cận của họ phát tán hoặc bán cho hắn. Hắn đã nắm trong tay video trước khi ra mắt của một số sao nữ khác. Nghi phạm cho hay nạn nhân trong chatroom của hắn ở độ tuổi từ 9-24, thậm chí một số Ngôi Sao đã kết hôn ở độ tuổi 30-40 cũng bị phát tán hình ảnh là nô lệ của hắn.

Chi Nguyễn (t/h)