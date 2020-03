Kẻ cầm đầu `phòng chat thứ N' từng nhắn tin đe dọa giết người nếu bị lộ thân thế

Chương trình Curious Stories cho biết dưới đây là loạt tin nhắn mà Cho đã gửi tới các phóng viên tham gia điều tra, tác nghiệp vụ phòng chat thứ N vào tháng 1. Cụ thể, khi được hỏi về cảm giác tội lỗi về hành vi của mình, Cho bình thản đáp lại: "Tôi không phải kẻ tâm thần, càng không có cảm giác hối lỗi nào. Anh phóng viên này, anh phải suy nghĩ bao lâu trước khi quyết định bắn chết một người? Còn tôi, chỉ cần có tiền, tôi sẽ nổ súng ngay không cần suy nghĩ".

