Kẻ đồng phạm 'phòng chat thứ N' Kang Hoon ra trình diện công chúng

Ngày 17/4, kẻ đồng phạm 'phòng chat thứ N' trong bê bối tình dục chấn động châu Á đã chính thức lộ diện ở đồn cảnh sát Jongno, Seoul, Hàn Quốc. Kang Hoon, SN 2001, được biết tới bí danh "Butta" được coi là một trong những cánh tay đắc lực của kẻ cầm đầu 'Baksa' Cho Joo Bin. Kang không chỉ tham gia thu thập, phát tán clip khiêu dâm mà còn trực tiếp quản lý lợi nhuận từ phòng chat này và gửi tiền cho Cho Joo Bin.

Theo luật pháp Hàn Quốc , tội phạm vị thành niên sẽ không bị công khai danh tính, tuy nhiên do tội danh Kang vi phạm quá nghiêm trọng nên phía cảnh sát đã quyết định công khai. Dù vậy, trước khi Butta chính thức lộ diện, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được loạt ảnh cũ của tên này và truyền tay nhau chia sẻ trên các diễn đàn.

Kang Hoon xuất hiện trước công chúng không đeo khẩu trang, cúi gằm mặt và bị còng, trói tay theo đúng quy định. Nhiều người không khỏi sửng sốt khi kẻ này chỉ sắp tròn 19 tuổi đã là cánh tay đắc lực trợ giúp kẻ cầm đầu phòng chat tình dục

Kang Hoon được cho là kế toán - thủ quỹ của phòng chat, quản lý lợi nhuận và trực tiếp rút số tiền thu được và gửi cho thủ phạm chính Cho. Hiện chưa rõ số tiền những kẻ cầm đầu phòng chat tình dục kiếm được là bao nhiêu, nhưng cảnh sát đã thu được 130 triệu won ở nhà Cho Joo Bin. Đây là nghi phạm thứ hai bị tiết lộ thông tin cá nhân do phía cảnh sát đánh giá cậu đã phạm tội nghiêm trọng.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về vụ bê bối tình dục 'Phòng chat thứ N'.

Your browser does not support HTML5 video.