Kẻ gây án ngu ngốc nhất năm: Đi ăn trộm bị chủ nhà trói nghiến, cưỡng hiếp cả đêm

Sự việc hi hữu này xảy ra ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) hôm 3/6/2019. Kẻ trộm đã bị chủ nhà khống chế, cưỡng bức cả đêm.

Theo tin của tờ Dân Trí , chủ nhà là một người phụ nữ họ Hàn. Tối ngày 3/6/2019, cô ra ngoài dự sinh một người bạn thân thiết. Khi về nhà, người phụ nữ này phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị mở. Bước vào trong, cô thấy đồ đạc bị xáo trộn. Tiện tay, cô vớ một sợi dây thừng với mục đích phòng thân.

Khi cô bước vào phòng ngủ thì phát hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang cố gắng mở két sắt của mình. Lúc này, Hàn nhàng đi đến áp sát tên trộm rồi choàng sợi dây vào người kẻ trộm để khống chết.

Tên trộm gầy gò bị thân hình đồ sộ của Hàn đèn nén nên không thể kháng cự được. Sau khi trói gọn được tên trộm, thay vì báo cảnh sát đến bắt hắn về đồn thì nữ chủ nhà nảy ra ý định đen tối. Hàn kéo tên kẻ trộm lên giường và bắt hắn phục vụ tình dục mình cả đêm. Đến tờ mờ sáng hôm sau, nữ chủ nhà mới cởi trói và thả tên trộm đi.

Tên trộm bị tạm giữ tại đồn cảnh sát với cáo buộc đột nhập trái phép nhà dân

Và hành động của kẻ trộm cũng thật bất ngờ. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục, danh dự bị trà đạp nên đã tìm đến đồn cảnh sát địa phương báo án. Nghe hắn trình báo xong các điều tra viên tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự việc hy hữu này. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát bị triệu tập đến làm việc.

Tại đây, người phụ nữ họ Hàn xác nhận đã khống chế kẻ trộm, đúng ra chị phải báo cảnh sát nhưng do lúc đó đã uống rượu say và sống độc thân nên mất tỉnh táo, nảy sinh ý định dục vọng.

Sau khi hoàn tất điều tra, cảnh sát đưa ra quyết định khiển trách đối với Hàn còn gã trộm thì bị bắt với tội danh đột nhập trái phép nhà người khác. Một tờ báo của Trung Quốc cho biết, khi họ tiếp xúc với kẻ trộm này hắn ta liên tục gào thét nói rằng mình là nạn nhân, mình bị cưỡng hiếp.

Thời điểm xảy ra vụ này dư luận Trung Quốc hết sức quan tâm và hàng loạt những cuộc tranh luận về vụ án nổ ra trên mạng xã hội nước này. Một chuyên gia xã học ở Trung Quốc đưa ra quan điểm: “"Tại sao anh ta bị bắt mà người phụ nữ lại bình yên vô sự? Nam giới lạm dụng tình dục nữ giới thì bị kết tội, còn nữ cưỡng hiếp nam thì không sao ư? Vụ việc này cho thấy luật pháp của Trung Quốc còn rất nhiều vấn đề".

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt kẻ đột nhập nhà ăn cắp tài sản, hiếp dâm chủ nhà

Nga Đỗ (t/h)