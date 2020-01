Kẻ gây ra 136 vụ hiếp dâm ở Anh: Từng là du học sinh có luận án nghiên cứu về “tình dục đồng tính”

Theo nguồn tin từ tờ Người lao động, ngày 6/1/2020, “kẻ hiếp dâm tồi tệ nhất nước Anh” đã bị đưa ra xét xử. Tòa án kết án tù chung thân đối với kẻ này vì hắn đã gây ra đến 136 vụ hãm hiếp với 48 người đàn ông.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Reynhard Sinaga (36 tuổi) là nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Indonesia. Khi sang Anh du học, hắn thường xuyên mời những người đàn ông say rượu trong quán bar về căn hộ của mình ở thành phố Manchester.

Tại căn hộ bí ẩn của mình, hắn tiến hành tấn công tình dục những người đàn ông say xỉn. Chưa dừng lại, hắn còn dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ của mình với những “người tình bất đắc dĩ”. Cơ quan điều tra đã tìm thấy những clip nóng này trong điện thoại của hắn.

Công tố viên tại tòa cho biết, đã có ít nhất 48 người đàn ông là nạn nhân tình dục của Sinaga. Trong đó nhiều người rơi vào trạng thái bất tỉnh sau khi bị cưỡng hiếp.

Gã nghiên cứu sinh hiếp dâm 48 người trong vòng 2 năm

Có nạn nhân từng thốt lên “hắn là một con quái vật”. Còn công tố viên thì mô tả Sinaga là “kẻ hiếp dâm tồi tệ nhất trong lịch sử pháp lý nước Anh”. Bởi chưa bao giờ đất nước này có vụ án hiếp dâm mà nạn nhân đông đến như vậy.

Nhà chức trách chp biết, nhiều bằng chứng cho thấy số lượng nạn nhân trong vụ này còn nhiều hơn thế nữa. Có khoảng 195 người đàn ông dường như đã bị quay phim trong khi bị anh ta lạm dụng tình dục khi đang say xỉn.

Giữ vai trò chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Suzanne Goddard nói: "Chúng ta có thể không bao giờ biết được chính xác con số nạn nhân của Sinaga. Hắn là một kẻ săn mồi tình dục xấu xa...".

Bà cũng cho rằng, suốt nhiều năm đóng vai trò chủ tọa phiên tòa bà chưa bao giờ gặp một án hiếp dâm kinh hoàng đến như vậy. Kẻ này có hành vi hiếp dâm trong thời gian dài từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2017.

Được biết, Sinaga là du học sinh Anh từ năm 2007. Hắn là một người có học vấn, đã có bằng cử nhân về xã hội học ở trường đại học Manchester và đang học tiến sĩ tại Trường đại học Leeds trước khi bị bắt năm 2017.

Trong thời gian học tập của mình, Sinaga từng có luận án với tiêu đề: “Tình dục và chủ nghĩa xuyên quốc gia hàng ngày. Những người đồng tính nam và lưỡng tính Nam Á ở Manchester".

Nga Đỗ (t/h)