Bất ngờ với diện mạo thay đổi của kẻ giết người nguy hiểm sau 11 năm trốn nã

Tin tức mới nhất ngày 25/4, Báo Nghệ An dẫn lại thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã sau 11 năm bỏ trốn khỏi địa phương.



Danh tính đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Trung (SN 1983, trú xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh). Trung bị truy nã từ tháng 7/2009 về tội giết người theo quyết định truy nã số 12 ngày 27/7/2009.



Theo hồ sơ vụ án, năm 2009 Trung có mâu thuẫn với anh Thạch Quang Vũ (trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc). Sau đó, Thạch Quang Thái (trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) bàn kế hoạch với 6 kẻ khác trong đó có Hoàng Văn Trung để "xử" anh Thạch Quang Vũ, theo VTC News.

Đến khoảng 13h30 ngày 21/7/2009, Thạch Quang Thái ngồi uống bia tại quán của chị Hương (xóm 9, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng với Hoàng Văn Trung, Lương Viết Dũng, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết (cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) thì thấy anh Thạch Quang Vũ (SN 1975, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) cũng đang uống bia tại đây.



Vốn không vừa mắt nhau từ trước, nhóm đối tượng đã về nhà mang theo hung khí kéo đến. Khi 2 bên đang giằng co, Hoàng Văn Trung cùng một đối tượng khác đã dùng dao chém vào người anh Vũ và Hải khiến anh Vũ tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Hải bị thương nặng.



Sau khi gây án, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú, riêng Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an Nghệ An đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trung về hành vi giết người vào ngày 27/7/2009.

Dù đã "mất tích" một thời gian dài, đối tượng Hoàng Văn Trung cũng không để lại dấu vết gì nhưng thông tin về đối tượng này luôn được các trinh sát của đội Truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) theo dõi, thu thập.



Đến ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hoàng Văn Trung đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội nên đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ đối tượng rồi áp giải về Nghệ An.



Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của Pháp luật

