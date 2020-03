Kế hoạch đê hèn của gã chồng giết vợ dã man để… “tiếp quản” em vợ

Là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp cộng thêm bản tính trăng hoa nên Điểu Khươn đã gây ra vụ án mạng đau lòng với vợ. Dù đã xảy ra hơn chục năm nhưng cho đến nay nhiều người vẫn rùng mình khiếp sợ trước sự nông can, mu muội của Điểu Khươn.

Theo quan niệm của đồng bào dân tộc thiểu số như Ê Đê, M Nông thì người vợ không may qua đời, người chồng sẽ được cưới em vợ hoặc chị vợ. Chính hủ tục này đã khiến Điểu Khươn nảy sinh ý định sát hại người đầu ấp tay gối để đến với tình yêu mới.

Theo điều tra, Điểu Khươn là một chàng trai khỏe mạnh người dân tộc M Nông (sống ở thôn 7, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông). Dù mới 30 tuổi nhưng Điểu Khươn đã là bố của 5 đứa con thơ.

Khuôn giết vợ rồi dựng hiện trường giả là vụ tai nạn ngã xuống suối tử vong

Dẫu biết vợ Điểu Khươn là chị Thị Glê vốn sinh đẹp nhất làng nhưng với sự tàn phá của tuổi tác, lao động vất vả cùng với việc đẻ 5 đứa con đã khiến làn da sạm đen, nụ cười không còn tươi tắn như trước nữa.

Càng nhìn vợ Điểu Khươn càng thấy chán. Kể từ đó, hắn đổ đốn không chịu lao động, lao đầu vào những cuộc chơi quên ngày tháng, thậm chí hắn còn lăng nhăng tìm “tình yêu” mới. Thấy chồng như vậy, chị Glê vô cùng buồn lòng nhưng vì mấy đứa con thơ nên âm thầm chịu đựng.

Nhưng tình cảm vợ chồng càng ngày càng thêm rạn nứt, thỉnh thoảng đi nhậu về Điểu Khươn lại lôi vợ ra đánh đập để… giã rượu. Với bản tính trăng hoa cùng với trình độ văn hóa thấp, Điểu Khươn “để mắt” đến cô em vợ tên Thị Ni đang tuổi lớn của chị Glê.

Càng nhìn, Điểu Khươn càng thấy Thị Ni trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên khác hẳn với người chị gái già nua, xấu xí. Cũng từ đó, Điểu Khươn nảy sinh ý định giết vợ để “tiếp quản” cô em vợ. Kế hoạch “tiễn vợ về bên kia thế giới” được hắn chuẩn bị kỹ lưỡng.

Giống như buổi sáng thường lệ, Khươn chở vợ đi làm rẫy ở thôn 7, xã Quảng Tín. Trước khi lên đường, Khươn mang theo một con dao phát rẫy. Để đi lên trên rẫy, vợ chồng Khươn phải để xe ở dưới chân đồi, chị Glê vác gùi đi trước còn Khươn cầm dao phát cây đi theo sau. Khi đến địa điểm vắng, ít người qua lại, Khươn nhanh chóng dùng dao phát rẫy sát hại vợ.

Tội ác của Khươn bị trả giá bởi bản án chung thân

Gây án xong, Khươn bắt đầu tìm cách tạo dựng hiện trường giả theo hướng chị Glê đi qua cây bị trượt ngã xuống suối chết. Tiếp đó, Điểu Khươn dọn dẹp các vết máu, rửa sạch hung khí gây án rồi hớt ha hớt hải chạy đến chòi rẫy của một số người gần đó nói rằng vợ bị ngã chết nhờ mọi người đến đưa thi thể về nhà tổ chức đám ma.

Trong suy nghĩ của Khươn, bản thân đã tạo ra một “vở kịch” quá hoàn hảo. Chỉ cần sau đám tang đó hắn có thể ung dung tán tỉnh rồi cưới cô em vợ về theo đúng thủ tục của dân tộc mình.

Thế nhưng, nhận thấy cái chết của chị Glê có quá nhiều điểm bất thường nên Công an huyện Đắk Rlấp đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân bị chém một vết sâu và mạnh đến mức vỡ xương vòm sọ dẫn đến tử vong.

Ngay lập tức, Điều Khươn bị bắt về trụ sở phục vụ công tác điều tra . Qua đấu tranh, Khươn cúi đầu nhận tội. Hắn khai, động cơ giết vợ là vì muốn cưới cô em vợ làm vợ mà theo phong tục địa phương, chỉ khi người vợ chết đi thì mới được cưới em vợ hoặc chị vợ.

Cuối cùng phiên toàn xét xử được mở ra, Điểu Khươn lãnh án tù chung thân về tội Giết người. Nhưng đứa con Điểu Khươn trở thành những đứa trẻ mồ cô mẹ, bố đi tù.

Nga Đỗ (t/h)