Kẻ lạ mặt trèo tường vào nhà vệ sinh sàm sỡ nữ sinh lớp 5 khai vì... 'nhớ vợ con'

Ngày 20/5, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận đơn vị đã bắt được kẻ lạ mặt trèo tường rào vào nhà vệ sinh Trường tiểu học Đồng Phú sàm sỡ nữ sinh lớp 5.

Công an chưa tiết lộ danh tính nhưng được biết, nam thanh niên này có hộ khẩu tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, vào làm ăn tại TP.HCM. Mấy tháng qua người này về quê tránh dịch COVID-19.

Khu vực nhà vệ sinh kẻ biến thái đột nhập

Trả lời Tiền phong, Phó trưởng Phòng GD&ĐT Đồng Hới (Quảng Bình), ông Đinh Bá Quang cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 18/5, khi cả trường đang trong giờ học. Một nữ sinh xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh thì bất ngờ bị tên biến thái đột nhập vào nhà vệ sinh “sàm sỡ” ở vùng ngoài ngực áo. Cô bé vô cùng sợ hãi nhưng may mắn chống cự được và chạy về lớp báo cho giáo viên. Còn kẻ biến thái đã kịp bỏ chạy.



Nghe học sinh kể lại, cô giáo báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường, Ngay lập tức, ban giám hiệu trình báo vụ việc lên Công an phường Đồng Phú.



Sau khi trích xuất camera an ninh của trường, Công an TP Đồng Hới đã nhận diện được kẻ đột nhập và tìm bắt được người này vào rạng sáng 19/5.

Trường tiểu học Đồng Phú



Theo Tuổi trẻ, làm việc với cơ quan công an, bước đầu thanh niên này đã thừa nhận nhảy hàng rào, đột nhập vào nhà vệ sinh Trường tiểu học Đồng Phú và sàm sỡ nữ sinh lớp 5. Người này khai vì "nhớ vợ con" nên mới bộc phát hành động đó. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý.

Cũng theo Phó trưởng phòng GD&ĐT Đồng Hới, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên, nhà trường đã động viên, ổn định tâm lý nên hiện em đã ổn định, tiếp tục học tập.

Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng có văn bản hướng dẫn các nhà trường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, giải pháp phòng chống xâm hại tình dục Trẻ em

