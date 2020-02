Kẻ mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ nói muốn đầu thú là… kẻ tâm thần

Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nổ súng sát hại 5 người trong hai ngày 29 và 30/1 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chơi cờ bạc.



Trong quá trình Trong quá trình điều tra truy nã Tuấn “khỉ” cơ quan chức năng nhận được tin báo, một người tự xưng là Tuấn đã gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói muốn đầu thú. Tuy nhiên, trước khi đi đầu thú muốn được gặp vợ con.

Hiệp sĩ Hải là người nhận được cuộc điện thoại mạo danh Tuấn "khỉ" của K.

Nghi ngờ đây có thể là kẻ mạo danh nghi can Lê Quốc Tuấn, Công an đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 8/2, Công an đã truy ra kẻ mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ Hải.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau cho Báo Tuổi Trẻ biết, đơn vị đã mời đối tượng mạo danh Tuấn “khỉ” là S.Q.K. (21 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau) lên làm việc để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng K. khai rằng, đọc được thông tin về vụ việc của Tuấn “khỉ” trên mạng xã hội , biết đối tượng có mang súng AK và cơ quan chức năng đang kêu gọi ra đầu thú.

Qua tìm hiểu, K. có được số điện thoại của hiệp sĩ Hải (trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nên đã gọi điện nhận mình là Tuấn “khỉ” và nói muốn ra đầu thú. Mục đích chỉ là để trêu đùa cho vui. Phát hiện sự việc, K. bị vợ mắng và yêu cầu gỡ bỏ sim điện thoại

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng K. có trình một tờ giấy chứng nhận tâm thần. Vậy, với “bùa hộ mệnh” là tờ giấy chứng nhận tâm thần thì K. có phải chịu trách nhiệm hình sự không.

Công an vẫn đang truy bắt Tuấn "khỉ" ráo riết

Trả lời tờ Kiến thức, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp – Đoàn luật sư Hà Nôi) cho rằng: Tình tiết trên cần phải đợi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xem đối tượng K. có thật sự bị tâm thân hay không. Bởi người tâm thần không thể minh mẫn đến mức nghĩ ra được chiêu trò tinh vi như vậy để lừa dối cơ quan chức năng, làm nhiễu loạn thông tin khiến sự việc diễn biến phức tạp hơn.

Đối với người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm mà họ gây ra. Tuy nhiên, khi xem xét quyết định mức phạt, hình phạt, cơ quan chức năng sẽ áp dụng một mức phù hợp bởi yếu tố bệnh lý. Việc hạn chế khả năng nhận thức do yếu tố bệnh lý được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

Trong sự việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ giấy chứng nhận tâm thần mà đối tượng K. xuất trình là thật hay giả. Nội dung của giấy chứng nhận tâm thần này thể hiện như thế nào, người đàn ông này có mất khả năng nhận thức hay không?

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc sống trong 'tâm bão' vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn

Nga Đỗ (t/h)