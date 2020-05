Kẻ mất mạng, người trọng thương vì mâu thuẫn tiếng nẹt pô

Công an tỉnh Bà Rại – Vũng Tàu vừa ra lệnh giám sát chặt chẽ đối với nghi can T.Đ.T. (17 tuổi, ngụ phường Long Tâm) tại bệnh viện Bà Rịa. T. được xác định là người gây nên cái chết của V.C.T.P. (16 tuổi, ngụ phường Phước Hưng). Do cũng bị thương trong vụ ẩn đả nên T. được đưa vào Bệnh viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, T. và P. có quen biết với nhau, trước đây ít qua lại vì không quá thân thiết. Tuy nhiên gần đầy 2 thiếu niên này này sinh mâu thuẫn trong việc chạy xe nẹt pô. Để giải quyết mâu thuẫn, cả hai hẹn nhau ra công viên Quảng trường TP Bà Rịa để “nói chuyện”.

Tối ngày 19/5, cả 2 mang theo hung khí trong người đến công viên gặp nhau. Sau một hồi nói chuyện, 2 bên lao vài đánh nhau và rút dao ra phòng thủ. P. bị T. đâm hơn 10 nhát vào người, còn T. bị P. đâm 1 nhát trúng vai.

Sau đó sự việc bị người dân phát hiện, P. và T. được đưa vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Song do vết thương quá nghiêm trọng nên P. đã tử vong ngay sau đó. Còn T. thì đang được điều trị tại bệnh viện.

Người dân trình báo sự việc lên Công an. Cơ quan điều tra vào cuộc tịch thu hung khí, tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để tổ chức an táng. Công an cũng đã lấy lời khai của các nhân chứng.

Trước đó vào cuối tháng 11/2018, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cụ thể, ngày 28/11/2018, Công an tỉnh bắt giữ Lê Xuân Dũng, (21 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người . Vụ án mạng do Dũng gây ra bắt nguồn từ tiếng nẹt pô xe máy, gây mất ngủ cho người khác.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 27/11, sau khi ăn nhậu Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) dùng xe máy chở Lê Xuân Dũng về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Trương Văn Lực (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc), Vinh rồ ga, nẹt pô lớn làm ông này và người trong nhà không ngủ được. Ông Lực và ông Trần Dũng chạy ra quát mắng Vinh, Xuân Dũng.

Trong lúc tức giận, Dũng cầm dao chạy đến đâm nhiều nhát vào hai người đã la mắng mình. Hậu quả, ông Trần Dũng chết tại chỗ, ông Lực bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

